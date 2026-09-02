Craque do Real Madrid é alvo de tentativa de sequestro

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Um homem foi preso nesta quarta-feira, 2, após supostamente planejar um sequestro contra o francês Kylian Mbappé, craque do Real Madrid. O suspeito tem apenas 18 anos e foi identificado como Clément L., segundo informação do jornal Le Parisien, da França.

Clément L. e o outro suspeito foram acusados de roubo organizado no dia 21 de agosto. O jovem é apontado pelas autoridades como o possível mentor de uma série de invasões domiciliares e planos de sequestro.

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Os crimes teriam sido cometidos entre 11 de abril e 19 de agosto nas comunas de Neuilly-sur-Seine, Saint-Brice-sous-Forêt (Val-d’Oise) e Santenay (Côte-d’Or).

“Este jovem já estava preso por crimes graves e agora está envolvido em um novo caso envolvendo um rapper e um jogador de futebol renomados. Somente o isolamento poderá fazê-lo entender as coisas, visto que leva uma vida desorganizada e criminosa”, afirmou o Ministério Público da França.