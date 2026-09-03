Bebê recém-nascido é encontrado em banheiro de feira em Camaçari

Um recém-nascido foi encontrado dentro do banheiro de uma feira, localizada no Centro Comercial de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, na tarde desta quinta-feira, 3. A situação foi registrada por volta das 12h00 e levou policiais militares do 12º Batalhão da Polícia Militar (BPM) até o local.

A equipe da PM foi acionada após a localização da criança e se deslocou para o Centro Comercial para verificar a ocorrência. Diante da situação, os agentes solicitaram o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), responsável pelos primeiros cuidados ao recém-nascido.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Depois do atendimento inicial, o bebê foi encaminhado para uma unidade hospitalar. O deslocamento contou com o apoio de uma guarnição da Polícia Militar, que acompanhou a ocorrência durante o encaminhamento da criança para receber atendimento médico.

As primeiras informações obtidas no local indicam que uma mulher, cuja identidade ainda não foi identificada, teria entrado no banheiro e dado à luz. Após o parto, segundo os relatos preliminares, ela teria deixado o local, enquanto o recém-nascido permaneceu no banheiro.

A ocorrência foi apresentada à unidade policial competente, que ficará responsável pela adoção das medidas cabíveis e pela apuração das circunstâncias envolvendo o caso. A identidade da mulher apontada nas informações preliminares ainda não foi divulgada.