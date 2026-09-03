POLÍCIA
Homem é encontrado morto dentro de poço em área de garimpo na Bahia
Polícia investiga morte de homem encontrado em poço na zona rural
Um celular encontrado junto ao corpo de um homem pode ajudar a esclarecer as circunstâncias de uma morte registrada em uma área de garimpo na Serra da Carnaíba, zona rural de Pindobaçu, no norte da Bahia.
O cadáver foi localizado na quarta-feira, 2, dentro de um poço e já apresentava estado avançado de decomposição. Garimpeiros fizeram a retirada do corpo do local.
Depois da remoção, mensagens começaram a chegar ao telefone que estava com a vítima. Até o momento, no entanto, a Polícia Civil ainda não confirmou a identidade do homem.
O caso está sob investigação da Delegacia de Pindobaçu. Segundo a corporação, há indícios de que a morte possa estar relacionada aos crimes de homicídio e ocultação de cadáver.