Homem é encontrado morto dentro de poço em área de garimpo na Bahia

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Um celular encontrado junto ao corpo de um homem pode ajudar a esclarecer as circunstâncias de uma morte registrada em uma área de garimpo na Serra da Carnaíba, zona rural de Pindobaçu, no norte da Bahia.

O cadáver foi localizado na quarta-feira, 2, dentro de um poço e já apresentava estado avançado de decomposição. Garimpeiros fizeram a retirada do corpo do local.

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Depois da remoção, mensagens começaram a chegar ao telefone que estava com a vítima. Até o momento, no entanto, a Polícia Civil ainda não confirmou a identidade do homem.

O caso está sob investigação da Delegacia de Pindobaçu. Segundo a corporação, há indícios de que a morte possa estar relacionada aos crimes de homicídio e ocultação de cadáver.