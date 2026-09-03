Drogas interceptadas em Conquista teriam sido enviadas pelo PCC para o BDM na RMS

Mais de 250 kg de cocaína, maconha e haxixe apreendidos em um caminhão em Vitória da Conquista teriam sido enviados pelo Primeiro Comando da Capital (PCC), de São Paulo, para abastecer pontos de venda de drogas controlados pelo Bonde do Maluco (BDM) na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A informação foi apurada pelo A TARDE. A carga saiu do estado de São Paulo e tinha como destino a Bahia. O material foi interceptado na manhã desta quinta-feira, 3, durante uma ação integrada das forças de segurança.

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O caminhão foi cercado por equipes no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Durante a fiscalização, os agentes localizaram diversos tabletes de entorpecentes escondidos em meio à carga transportada pelo veículo.

Entre as drogas encontradas estavam cocaína, maconha e haxixe. Ao todo, foram apreendidos pouco mais de 250 kg de material ilícito.

Conexão entre facções

Segundo a informação apurada pelo A TARDE, a carga teria sido remetida pelo PCC com a finalidade de reforçar o abastecimento de pontos de drogas sob controle do BDM na RMS.

A apreensão ocorreu após uma ação baseada em informações de inteligência e contou com a participação da Secretaria da Segurança Pública (SSP), Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC), PRF e Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO Bahia).

O motorista do caminhão e os entorpecentes apreendidos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Vitória da Conquista, onde foram adotadas as medidas cabíveis.