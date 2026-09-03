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POLÍCIA

Homem morre após cair do telhado ao tentar fugir da polícia na Bahia

Suspeito cumpria prisão domiciliar e precisava fazer uso de tornozeleira eletrônica

Luiza Nascimento
Por
Homem cai do telhado
Homem cai do telhado - Foto: Reprodução

Um homem de 25 anos morreu, nesta quarta-feira, 2, após cair do telhado de uma casa enquanto tentava fugir da polícia, em Conceição do Jacuípe, no centro-norte da Bahia. Taylan Santos da Cruz Santos chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Antônio Carlos Magalhães, mas não resistiu.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar informou que o caso começou quando agentes realizaram patrulhamento na Rua Tertuliano Pereira Roque, bairro Ilicuritiba e avistaram o suspeito.

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De acordo com as informações, ao perceber a aproximação da viatura, ele iniciou uma fuga, pulando muros e telhados dos imóveis e também ameaçando moradores.

Suspeito estava em prisão domiciliar

Posteriormente, agentes o encontraram caído em um terreno, com a tornozeleira rompira. Ele apresentava sinais de hematomas e escoriações e foi encaminhado para a unidade de saúde.

O pai do homem, que acompanhou a ocorrência, informou que ele cumpria prisão domiciliar e deveria fazer uso de tornozeleira eletrônica.

A 1ª Delegacia Territorial (DT/Santo Amaro) registrou o caso.

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Tags

Bahia conceição do jacuípe polícia militar

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