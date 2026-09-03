Mais de 250 kg de drogas são apreendidas em caminhão que saiu de SP para Bahia

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Uma ação integrada das forças de segurança apreendeu, na manhã desta quinta-feira, 3, pouco mais de 250 kg de drogas que teriam saído de São Paulo com destino a Vitória da Conquista, no Sudoeste da Bahia.

A operação contou com equipes da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), das Polícias Federal, Militar, Civil e Rodoviária Federal, além da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO Bahia).

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Segundo as forças de segurança, os entorpecentes pertenciam a uma facção criminosa com atuação em São Paulo e seriam entregues a integrantes do grupo em Vitória da Conquista.

A abordagem ocorreu no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Conquista. O caminhão utilizado no transporte foi cercado pelos agentes e submetido a uma fiscalização.

Durante as buscas, os policiais encontraram tabletes de cocaína, maconha e haxixe, que estavam escondidos em meio a uma carga.

O caminhoneiro foi detido e, junto com os entorpecentes apreendidos, encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal de Vitória da Conquista, onde o caso foi apresentado para adoção das medidas cabíveis.

Veja vídeo: