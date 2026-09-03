OPERAÇÃO DOUTOR
Polícia desarticula grupo suspeito de atuar em série de crimes no Sul da Bahia
Ação também cumpre mandados no estado de São Paulo
Uma organização criminosa suspeita de envolvimento em uma série de crimes no Sul da Bahia é alvo da Operação Doutor, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia nesta quinta-feira, 3. A ação cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão em municípios baianos e também no estado de São Paulo.
Segundo as investigações, foram identificados elementos que apontam para a existência de uma estrutura organizada, com divisão de funções e atuação relacionada a tráfico de drogas, homicídios, roubos de veículos e cargas, extorsão, lavagem de dinheiro, adulteração e desmanche de veículos.
Quatro foram presos durante a ação
Quatro homens, de 20, 30, 31 e 32 anos, foram presos preventivamente, e uma mulher, de 26, teve a prisão temporária cumprida durante a ação. Também foram apreendidas duas armas de fogo e dez aparelhos celulares.
Em São Paulo, duas pessoas foram presas nos municípios de Osasco e Carapicuíba. Entre elas está um homem apontado como principal liderança do grupo investigado. Com ele, foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, um revólver calibre .38 e dez aparelhos celulares.
Na Bahia, um investigado foi preso em Aurelino Leal e outros dois mandados de prisão preventiva foram cumpridos contra homens que já estavam custodiados no Conjunto Penal de Itabuna.
Ao todo, 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em imóveis durante a operação. No curso das medidas judiciais, também foi determinado o bloqueio de R$ 80 mil.
As investigações apontam que o grupo atuava nos distritos de Banco Central, em Ilhéus, e Laje do Banco, em Aurelino Leal, além dos municípios de Ubaitaba, Gongogi, Maraú e outras localidades da região.
Operação Doutor
A operação é coordenada pela Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Sul) e pela 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (7ª Coorpin/Ilhéus).
Também participam da ação os Grupos de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Sul, Costa do Cacau, Descobrimento, Costa do Dendê, Central e Pedra Branca).
A operação conta ainda com a atuação integrada da Polícia Civil de São Paulo. As diligências seguem em andamento.