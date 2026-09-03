Polícia desarticula grupo suspeito de atuar em série de crimes no Sul da Bahia

Uma organização criminosa suspeita de envolvimento em uma série de crimes no Sul da Bahia é alvo da Operação Doutor, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia nesta quinta-feira, 3. A ação cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão em municípios baianos e também no estado de São Paulo.

Segundo as investigações, foram identificados elementos que apontam para a existência de uma estrutura organizada, com divisão de funções e atuação relacionada a tráfico de drogas, homicídios, roubos de veículos e cargas, extorsão, lavagem de dinheiro, adulteração e desmanche de veículos.

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Quatro foram presos durante a ação

Quatro homens, de 20, 30, 31 e 32 anos, foram presos preventivamente, e uma mulher, de 26, teve a prisão temporária cumprida durante a ação. Também foram apreendidas duas armas de fogo e dez aparelhos celulares.

Em São Paulo, duas pessoas foram presas nos municípios de Osasco e Carapicuíba. Entre elas está um homem apontado como principal liderança do grupo investigado. Com ele, foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, um revólver calibre .38 e dez aparelhos celulares.

Na Bahia, um investigado foi preso em Aurelino Leal e outros dois mandados de prisão preventiva foram cumpridos contra homens que já estavam custodiados no Conjunto Penal de Itabuna.

Ao todo, 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em imóveis durante a operação. No curso das medidas judiciais, também foi determinado o bloqueio de R$ 80 mil.

As investigações apontam que o grupo atuava nos distritos de Banco Central, em Ilhéus, e Laje do Banco, em Aurelino Leal, além dos municípios de Ubaitaba, Gongogi, Maraú e outras localidades da região.

Operação Doutor

A operação é coordenada pela Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Sul) e pela 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (7ª Coorpin/Ilhéus).

Também participam da ação os Grupos de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Sul, Costa do Cacau, Descobrimento, Costa do Dendê, Central e Pedra Branca).

A operação conta ainda com a atuação integrada da Polícia Civil de São Paulo. As diligências seguem em andamento.