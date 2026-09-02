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VIOLÊNCIA INFANTIL

Bebê de um ano é morta pelo padrasto após homem se irritar com choro

Mãe da criança saiu para trabalhar e a deixou aos cuidados do suspeito

Andrêzza Moura
Por
Homem deixou a criança no hospital e voltou para casa
Homem deixou a criança no hospital e voltou para casa - Foto: Reprodução

Uma bebê, de um ano e três meses, foi assassinada pelo padrasto, na noite desta terça-feira, 1º de setembro, em Pirituba, na zona norte de São Paulo. Marcos Manuel da Silva foi preso em flagrante e vai responder pelo crime de homicídio triplamente qualificado.

Informações preliminares apontam que a criança teria sido morta após o homem se irritar com oi choro dela. A polícia solicitou exames para verificar se ela foi também vítima de abuso sexual.

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A mãe da menina também foi conduzida à delegacia para prestar depoimento, depois foi liberada. No depoimento, a mulher contou à polícia que deixou a bebê aos cuidados do homem porque precisava trabalhar.

Agentes da Guarda Civil Municipal foi acionada por funcionários da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pirituba, para onde a menina foi levada. A criança foi internada em estado grave e, inicialmente, foi informado de que ela havia caído de uma altura de dois metros.

Além afundamento craniano, a bebê tinha hematomas espalhados pelo corpo e sinais de abuso sexual. Ela foi levada À unidade de saúde desacordada por um casal. O homem deixou o local alegando que iria buscar roupas.

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Conforme apurado pelos agentes, a criança chegou à UPA desacordada. Ela estava com a mãe e um homem, que deixou o local alegando que ia buscar roupas. Ele foi localizado em casa e detido por vizinhos até a chegada da Polícia Militar. O suspeito já possui condenação por tráfico de drogas.

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