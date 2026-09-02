Condenada a mais de 31 anos por roubos e extorsão é presa no sul da Bahia

Uma mulher que acumula duas condenações por roubos e extorsão, com penas que ultrapassam 31 anos de prisão, foi presa em Itabuna, no sul da Bahia. Identificada como Gisele dos Santos Rocha, ela foi localizada na terça-feira (1º), no bairro Pedro Jerônimo.

A prisão ocorreu durante a Operação Malhas da Lei, da Polícia Civil, após o cumprimento de uma ordem judicial contra a condenada. Gisele já havia sido presa em 2024, durante uma operação voltada ao combate de um grupo investigado pela prática de roubos armados e arrastões nas cidades de Itabuna e Ilhéus.

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Processos

Em um dos processos, ela foi condenada pela participação em um assalto a um estabelecimento comercial em Ilhéus. Na ocasião, as vítimas foram rendidas e tiveram dinheiro e outros pertences levados. Pela participação no crime, Gisele recebeu pena de 10 anos, um mês e 15 dias de prisão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 227 dias-multa.

A segunda condenação está relacionada a uma série de crimes praticados em Itabuna entre abril e maio de 2024. De acordo com as investigações, além dos assaltos, o grupo também ameaçava vítimas para obrigá-las a realizar transferências bancárias por meio do Pix.

Nesse processo, Gisele foi condenada por cinco roubos e uma extorsão qualificada. A Justiça estabeleceu pena de 21 anos e quatro meses de reclusão, também em regime inicialmente fechado, além de 53 dias-multa.

Somadas, as duas condenações chegam a 31 anos, cinco meses e 15 dias de prisão,

Não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias que permitiram que Gisele estivesse em liberdade apesar das condenações. Após ser localizada no bairro Pedro Jerônimo, ela foi encaminhada para uma unidade policial e permanece custodiada à disposição da Justiça.