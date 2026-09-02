CRIME
Suspeito de matar namorado da ex e tentar assassiná-la é preso em Salvador
Vanderlei Conceição Santos era procurado pelo crime ocorrido em julho, no bairro de São Marcos
Vanderlei Conceição Santos, de 26 anos, suspeito de matar Keyvison Dias Silva Santos, de 27, e tentar assassinar a própria ex-companheira, de 24 anos, foi preso nesta quarta-feira, 2, em Salvador. O crime aconteceu no dia 23 de julho, no bairro de São Marcos.
Segundo a Polícia Civil, havia um mandado de prisão preventiva contra Vanderlei pelos crimes de homicídio e tentativa de feminicídio. A ordem judicial foi cumprida na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde o investigado compareceu.
As investigações apontam que Vanderlei atacou a ex-companheira e Keyvison, que mantinha um relacionamento com ela na época, com golpes de arma branca. A mulher ficou ferida, mas conseguiu fugir e buscar ajuda. Keyvison foi atingido na região do pescoço e morreu no local.
A prisão ocorreu no âmbito da Operação Malhas da Lei. O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), que segue com as apurações para esclarecer a motivação e outras circunstâncias do crime.
Após o cumprimento do mandado, Vanderlei permaneceu custodiado e à disposição da Justiça.
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Relembre o caso
Keyvison Dias Silva Santos, conhecido como "Keu", foi morto a golpes de arma branca na noite de 23 de julho, no bairro de São Marcos, em Salvador. A namorada dele, ex-companheira de Vanderlei Conceição Santos, também foi atacada e ficou gravemente ferida.
Em relato feito após o crime, a mulher afirmou ao portal A TARDE que Vanderlei não aceitava o fim do relacionamento entre os dois. Na época do ataque, ela já mantinha um novo relacionamento com Keyvison.
Segundo a sobrevivente, ela e o namorado haviam ido de moto buscar um celular na casa de uma amiga de Vanderlei. Ela contou que não sabia que o ex-companheiro estaria no imóvel.
Ao chegar ao local, ainda conforme o relato da mulher, Vanderlei teria tentado chamá-la, mas ela não se aproximou. Quando a amiga saiu para entregar o celular, o suspeito teria ido atrás da ex-companheira e atacado os dois com golpes de arma branca.
Keyvison foi atingido na região do pescoço e morreu no local. A namorada dele também ficou ferida, mas conseguiu correr em busca de ajuda. Ela foi socorrida, passou por cirurgia e recebeu alta posteriormente.
O corpo de Keyvison foi sepultado no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador, no dia seguinte ao crime.
Desde então, a Polícia Civil realizava diligências para localizar Vanderlei. Nesta quarta-feira, 2, quase um mês e meio após o ataque, o mandado de prisão preventiva contra ele foi cumprido na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).