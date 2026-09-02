Suspeito de matar namorado da ex e tentar assassiná-la é preso em Salvador

Vanderlei Conceição Santos, de 26 anos, suspeito de matar Keyvison Dias Silva Santos, de 27, e tentar assassinar a própria ex-companheira, de 24 anos, foi preso nesta quarta-feira, 2, em Salvador. O crime aconteceu no dia 23 de julho, no bairro de São Marcos.

Segundo a Polícia Civil, havia um mandado de prisão preventiva contra Vanderlei pelos crimes de homicídio e tentativa de feminicídio. A ordem judicial foi cumprida na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde o investigado compareceu.

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As investigações apontam que Vanderlei atacou a ex-companheira e Keyvison, que mantinha um relacionamento com ela na época, com golpes de arma branca. A mulher ficou ferida, mas conseguiu fugir e buscar ajuda. Keyvison foi atingido na região do pescoço e morreu no local.

A prisão ocorreu no âmbito da Operação Malhas da Lei. O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), que segue com as apurações para esclarecer a motivação e outras circunstâncias do crime.

Após o cumprimento do mandado, Vanderlei permaneceu custodiado e à disposição da Justiça.

Relembre o caso

Keyvison Dias Silva Santos, conhecido como "Keu", foi morto a golpes de arma branca na noite de 23 de julho, no bairro de São Marcos, em Salvador. A namorada dele, ex-companheira de Vanderlei Conceição Santos, também foi atacada e ficou gravemente ferida.

Em relato feito após o crime, a mulher afirmou ao portal A TARDE que Vanderlei não aceitava o fim do relacionamento entre os dois. Na época do ataque, ela já mantinha um novo relacionamento com Keyvison.

Segundo a sobrevivente, ela e o namorado haviam ido de moto buscar um celular na casa de uma amiga de Vanderlei. Ela contou que não sabia que o ex-companheiro estaria no imóvel.

Ao chegar ao local, ainda conforme o relato da mulher, Vanderlei teria tentado chamá-la, mas ela não se aproximou. Quando a amiga saiu para entregar o celular, o suspeito teria ido atrás da ex-companheira e atacado os dois com golpes de arma branca.

Keyvison foi atingido na região do pescoço e morreu no local. A namorada dele também ficou ferida, mas conseguiu correr em busca de ajuda. Ela foi socorrida, passou por cirurgia e recebeu alta posteriormente.

O corpo de Keyvison foi sepultado no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador, no dia seguinte ao crime.

Desde então, a Polícia Civil realizava diligências para localizar Vanderlei. Nesta quarta-feira, 2, quase um mês e meio após o ataque, o mandado de prisão preventiva contra ele foi cumprido na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).