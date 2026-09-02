Suspeito de matar filho de ex-vice-prefeito de Xique-Xique é preso em São Paulo

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A investigação sobre a morte de Eliecy Pereira Tarrão Júnior, de 45 anos, chegou até a capital paulista. Um homem de 28 anos, apontado como suspeito do homicídio, foi localizado e preso na segunda-feira, 31, no bairro Sacomã, em São Paulo.

A captura foi resultado do trabalho conjunto das Polícias Civis da Bahia e de São Paulo. O mandado de prisão contra o investigado havia sido expedido pela Justiça baiana e foi cumprido por policiais paulistas após o compartilhamento de informações entre as equipes.

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O homicídio aconteceu em julho de 2025, em Xique-Xique, no oeste da Bahia. Conforme as apurações, o suspeito chegou ao local em um veículo, desceu do automóvel e efetuou disparos contra Eliecy, que estava em frente a um comércio. Depois da ação, ele deixou o local.

Vítima era filho de ex-vice-prefeito

Eliecy Pereira Tarrão Júnior era filho de Eliecy Felix Tarrão, que foi vice-prefeito de Xique-Xique por dois mandatos. Entre 2017 e 2020, ele ocupou o cargo pelo então PMDB, atualmente MDB. Na gestão seguinte, de 2021 a 2024, foi eleito pelo Democratas (DEM), posteriormente fundido com o PSL para formar o União Brasil.

Prisão ocorreu durante operação

A prisão do investigado fez parte da primeira edição da Operação Projeto Capturas, iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública voltada ao reforço das ações para localizar pessoas com mandados judiciais de prisão em aberto.

Após a prisão, o homem foi levado para os procedimentos de polícia judiciária e permanece custodiado à disposição da Justiça.