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ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Homem é condenado a 13 anos de prisão por estuprar filha na Bahia

Crime ocorreu em 2022; na época, a criança tinha 11 anos

Andrêzza Moura
Por
Menina foi abusada quando foi passar um período na casa do pai
Menina foi abusada quando foi passar um período na casa do pai - Foto: Divulgação Polícia Civil

Um homem, de 36 anos, que não teve nome revelado, foi preso nesta quarta-feira, 2, em Barra, no oeste da Bahia, suspeito de estuprar a própria filha, uma criança, de 11 anos. Segundo informações da Polícia Civil, o crime ocorreu em 2022.

Ainda conforme as investigações, a menina foi abusada quando foi passar um período na casa do pai. Na época, ele chegou a ser preso, mas foi solto e passou a responder pelo crime em liberdade por determinação da Justiça.

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Contudo, este ano, após prosseguimento do processo, ele foi julgado e condenado. O homem recebeu uma pena de 13 anos de reclusão em regime fechado.

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O homem foi localizado no Centro da Cidade por investigadores da Delegacia Territorial de Barra (DT/Barra). Ele segue à disposição da Justiça.

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estupro vulnerável pai estuprador pai preso

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