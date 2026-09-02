Homem é condenado a 13 anos de prisão por estuprar filha na Bahia

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Um homem, de 36 anos, que não teve nome revelado, foi preso nesta quarta-feira, 2, em Barra, no oeste da Bahia, suspeito de estuprar a própria filha, uma criança, de 11 anos. Segundo informações da Polícia Civil, o crime ocorreu em 2022.

Ainda conforme as investigações, a menina foi abusada quando foi passar um período na casa do pai. Na época, ele chegou a ser preso, mas foi solto e passou a responder pelo crime em liberdade por determinação da Justiça.

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Contudo, este ano, após prosseguimento do processo, ele foi julgado e condenado. O homem recebeu uma pena de 13 anos de reclusão em regime fechado.

O homem foi localizado no Centro da Cidade por investigadores da Delegacia Territorial de Barra (DT/Barra). Ele segue à disposição da Justiça.