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INJÚRIA RACIAL

Professor é condenado por comparar aluno negro a um chimpanzé

Homem recebeu pena de sete anos e três meses de prisão por injúria racial e corrupção de menores

Andrêzza Moura
Por
Após crime, aluno, de 13 anos, virou alvo de chacotas na escola
Após crime, aluno, de 13 anos, virou alvo de chacotas na escola - Foto: Reprodução

Um professor de uma escola particular, que não teve o nome revelado, foi condenado a sete anos e três meses de prisão pelos crimes de injúria racial e corrupção de menores. Ele foi acusado de comparar um aluno negro, de 13 anos, a um chimpanzé, durante uma aula em uma unidade escolar no bairro Benedito Bente, em Maceió, Alagoas.

Ministério Público de Alagoas (MPAL) divulgou a decisão judicial nesta quarta-feira, 2. Além da pena de reclusão, o homem também foi condenado a pagar uma indenização de R$15 mil ao adolescente.

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O caso ocorreu em 12 de fevereiro deste ano. Segundo a denúncia, um estudante do 8º ano teria mostrado ao professor um caderno com a imagem do animal na capa e, ao ser questionado com quem parecia, ele teria apontado para o garoto.

A situação gerou muitas risadas entre os demais alunos e deixou a vítima aparentemente constrangida e abalada.

Durante depoimento, os alunos que estavam na sala no momento do crime, confirmaram a atitude do homem. Ele reafirmam que o garoto ficou bastante triste.

A escola abriu um procedimento disciplinar para apurar o episódio. Durante o processo, embora tenha assumido o que tinha feito, o professor negou ter agido de forma racista.

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Também em depoimento, o garoto reafirmou que se sentiu abalado e revelou que, dias após o fato, continuou sendo alvo de chacotas na escola. Diante da situação, ele quase desistiu de volta para a sala de aula. Só aceitou retornar, ao saber que o professor tinha sido afastado.

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injúria racial processos por injúria racial professor preso

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