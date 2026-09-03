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Polícia Militar recebe 136 novas viaturas para reforçar atuação na Bahia

Veículos serão distribuídos entre unidades da capital, RMS e interior do estado

Luan Julião
Por
Entrega inclui modelos Duster, da Renault, e S10, da Chevrolet
Entrega inclui modelos Duster, da Renault, e S10, da Chevrolet - Foto: Divulgação / SSP

A frota das forças de segurança da Bahia foi reforçada nesta quinta-feira, 3, com a entrega de 136 novas viaturas em Salvador. A cerimônia ocorreu no Jardim de Alah e os veículos serão encaminhados para unidades que atuam na capital, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e no interior.

A maior parte dos veículos, 125 no total, será incorporada à estrutura operacional da Polícia Militar da Bahia (PMBA). As outras 11 viaturas serão destinadas a unidades da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) que dão suporte às forças de segurança.

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Os novos veículos são dos modelos Duster, da Renault, e S10, da Chevrolet.

A distribuição dos veículos contempla unidades de diferentes regiões, com o objetivo de ampliar a estrutura disponível para o trabalho policial e fortalecer as condições de atuação das equipes. A medida faz parte do processo de renovação e ampliação da frota das forças de segurança do estado, com o objetivo de melhorar as condições de trabalho dos policiais e fortalecer o atendimento à população.

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Tags

forças de segurança polícia militar da bahia renovação de frota Salvador segurança pública viaturas

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