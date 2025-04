Três agentes da PRF morrem após bater viatura durante perseguição

Agentes foram arremessados para fora após impacto - Foto: Reprodução/TV Globo

Três agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) morreram na madrugada desta sexta-feira, 18, após a viatura em que estavam colidir com um carro de passeio durante uma perseguição na Avenida Brasil, zona norte do Rio de Janeiro. Segundo as primeiras informações, os policiais perseguiam dois motociclistas que fugiram de uma blitz.

De acordo com relatos iniciais, durante a perseguição, a viatura entrou na pista lateral da via e, ao passar por uma área com desníveis no asfalto, saltou e bateu no carro. O veículo da PRF transportava quatro agentes, que foram arremessados para fora após o impacto. Um deles sobreviveu e foi levado ao Hospital Getúlio Vargas. Ainda não há detalhes sobre seu estado de saúde.

O automóvel atingido tinha três ocupantes, um homem, uma mulher e uma criança. Todos sofreram apenas ferimentos leves, apesar de o motorista também ter sido arremessado para fora do veículo. Os motociclistas envolvidos na fuga conseguiram escapar.

Em nota, o Ministro da Justiça e Segurança Pública Ricardo Lewandowski, lamentou o ocorrido: "O ministro expressa solidariedade às famílias e amigos das vítimas, reiterando o compromisso do Governo Federal em prestar todo o apoio necessário aos familiares neste momento de dor".