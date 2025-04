Advogado João Neto passa mal ao ser transferido para presídio

João Neto foi preso em flagrante por agredir a companheira - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O advogado e influenciador baiano João Neto, de 47 anos, passou mal ao ser transferido para o presídio Baldomero Cavalcante, em Maceió, e precisou ser levado a uma UPA na noite de quinta-feira, 17. João Neto foi preso em flagrante por violência doméstica.

De acordo com o g1, João Neto foi atendido na UPA Santa Maria, no Conjunto Eustáquio Gomes, e depois retornou ao presídio Baldomero Cavalcante, no sistema prisional.

Segundo o boletim de ocorrência, a namorada dele relatou ter sido agredida dentro do apartamento do casal, o que resultou em um corte que exigiu três pontos. Após a prisão, não demoraram a surgir imagens do circuito interno de segurança que mostram a mulher deixando o apartamento ensanguentada, além disso, outra gravação foi divulgada pela defesa do jurista, como argumento de que o sangue que aparece em outra imagem foi decorrente de uma queda e não de agressões.

Motivo da briga

Segundo a vítima, o motivo da briga teria sido uma cobrança do homem por ela não ajudar nas tarefas da casa e nem nas finanças do casal. Ele teria se irritado por ela ir dormir “em plena luz do dia”. A mulher revelou ainda que vivia uma relação de ‘tortura psicológica’ e episódios de violência, que teriam rendido a ela escoriações apontadas pelo Instituto Médico Legal no exame de corpo delito realizado depois da agressão.