Homem é morto após ser levado à força da casa da namorada na Bahia

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Um homem identificado como Mateus Mercês Daltro, de 26 anos, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira, 3, na zona rural de Queimadas, na região sisaleira da Bahia.

O corpo foi encontrado em uma estrada vicinal, no povoado Rio do Peixe, com diversas marcas de tiro na cabeça e lesões nas costas. Ele vestia apenas um short.

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Segundo informações da Polícia Militar, na quarta-feira, 2, Mateus foi raptado em Santaluz, onde morava. Ele estava na casa da namorada quando homens encapuzados e armados invadiram o imóvel e o levaram à força.

Ainda de acordo com relatos, a vítima tinha registro criminal por violência doméstica e roubo.

A Polícia Civil apura o crime na tentativa de esclarecer autoria e motivação. Mateus era na natural do Povoado Santa Rosa, em Conceição do Coité. Com informações do Notícias de Santaluz.