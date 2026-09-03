RAPTO E MORTE
Homem é morto após ser levado à força da casa da namorada na Bahia
Ele foi raptado por homens armados e encapuzados, na quarta-feira, 2
Um homem identificado como Mateus Mercês Daltro, de 26 anos, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira, 3, na zona rural de Queimadas, na região sisaleira da Bahia.
O corpo foi encontrado em uma estrada vicinal, no povoado Rio do Peixe, com diversas marcas de tiro na cabeça e lesões nas costas. Ele vestia apenas um short.
Segundo informações da Polícia Militar, na quarta-feira, 2, Mateus foi raptado em Santaluz, onde morava. Ele estava na casa da namorada quando homens encapuzados e armados invadiram o imóvel e o levaram à força.
Ainda de acordo com relatos, a vítima tinha registro criminal por violência doméstica e roubo.
A Polícia Civil apura o crime na tentativa de esclarecer autoria e motivação. Mateus era na natural do Povoado Santa Rosa, em Conceição do Coité. Com informações do Notícias de Santaluz.