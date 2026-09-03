Festival da Primavera 2026 ocupa Salvador com música e cultura

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Salvador terá uma programação especial ao longo de setembro com a realização do Festival da Primavera 2026. A agenda reúne música, teatro, esporte, gastronomia, formação, exposições, patrimônio e economia criativa em diferentes espaços da cidade, incluindo equipamentos culturais, praças, parques e outros locais públicos.

Entre os destaques estão shows em diferentes territórios, espetáculos teatrais, atividades esportivas, feiras, ações formativas e programações voltadas à memória e ao patrimônio cultural.

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A agenda também inclui eventos como o Festival Primavera MUNCAB, o Salvador Gospel Festival, os Pranchões Primavera e a Maratona Salvador 2026.

Música ocupa diferentes pontos da cidade

Um dos destaques musicais é o Festival Primavera MUNCAB, que acontece de 11 a 13 de setembro. A programação reúne artistas como DJ Belle, Taian Riachão, Sambaiana, Afrocidade, Attoxxá, Brianny, Bruno Kroz, O Quadro, Ravi Lobo, Evlyn, Mr. Armeng e Creator Beats – Discotecagem, entre outros.

No dia 11 de setembro, o Salvador Gospel Festival será realizado no Jardim de Alah, com apresentações de Elias Mello, Allison Aguiar, Tiago Oliveira, Alesson Porto e Banda Manancial.

Os Pranchões Primavera também levam apresentações musicais para diferentes regiões. Na Ribeira, a programação acontece nos dias 11 e 12 de setembro, com Arreio de Ouro, Alex Camargo, Carol Soua, Gigante do Brasil e Larissa Melo.

Em Cajazeiras, entre os dias 11 e 13 de setembro, as atrações são Samba do Lu, Lambaloka, Gabriel Fidelis, Mambolada e Guga Meyra. Já em Paripe, nos dias 18 e 19 de setembro, o Pranchão Primavera recebe Voa Dois, Uns Camaradas, Jhere e João Vaqueiro.

No Centro Histórico, o Primavera no Largo ocupa o Largo da Tieta entre os dias 25 e 27 de setembro, com Paulinho Boca de Cantor e convidados, Joana e Flaviana Fernandes, além de apresentações de orquestras.

A programação musical também passa pela Ponta de Humaitá. No dia 6 de setembro, o Vamos Ver o Pôr do Sol terá show da Banda Jammil, das 17h às 21h.

Já o Parque da Cidade recebe o Projeto Raízes no dia 19 de setembro, com Lu Costa, Alex Maxx e Lupão.

Maratona também terá programação musical

A música aparece ainda na programação da Maratona Salvador 2026, marcada para os dias 26 e 27 de setembro. O evento terá atrações no estacionamento do Centro de Convenções.

No dia 26, o Pranchão Arena recebe Batucada, Fit Dance e Bailinho de Quinta. No dia 27, as atrações são Batucada, Fit Dance e É o Tchan.

Antes disso, no dia 20, a Pipoca do Mudei de Nome acontece na Via Célia Fontenelle, na Boca do Rio, na pista intertravada atrás do Centro de Convenções.

Barroquinha recebe música, teatro e gastronomia

A Barroquinha também integra a programação com a Ocupação CÔRO COMEU, instalada no território cultural do tradicional Café Nilda Spencer, na Rua do Couro, no Centro Histórico de Salvador.

A iniciativa reúne música, teatro, dança, poesia, cultura urbana, arte digital e gastronomia. O espaço funciona regularmente de quinta a sábado, com uma programação que muda conforme o dia.

Às quintas-feiras, acontece a Quinta das Queens, dedicada à cena drag. As sextas-feiras são voltadas a samba, choro, MPB e outras vertentes da música brasileira. Aos sábados, a programação inclui rap, saraus, sound system, música latina, DJs e experimentações.

No dia 11 de setembro, às 20h, no fim de linha da Barroquinha, acontece a Roda de Samba Reggae, projeto de Marcia Castro criado em homenagem a Neguinho do Samba, em parceria com a Saltur.

O show mistura referências de Olodum, Araketu, Timbalada, Edson Gomes, axé, reggae e MPB. A apresentação também marca a abertura da temporada de verão da cantora e terá a estreia ao vivo de uma faixa inédita do novo álbum de Marcia Castro, previsto para outubro de 2026.

Gastronomia e economia criativa entram na agenda

A programação também inclui eventos voltados à gastronomia e à economia criativa. No dia 19 de setembro, o Rio Vermelho recebe a 7ª edição do San Gennaro, das 10h às 22h. O evento terá programação musical própria, com direção artística de Luciano Salvador Bahia.

Entre os dias 18 e 27 de setembro, a Praça do Campo Grande recebe a 13ª Feira de Artes da Primavera, das 9h às 20h. Promovida pela ADABA, a feira reúne atividades ligadas à economia criativa e terá uma programação musical e artística especial durante os dias de ações.

Teatro ganha novos espaços e espetáculos

As artes cênicas também fazem parte do Festival da Primavera, com apresentações no Teatro Gregório de Mattos, Espaço Cultural da Barroquinha, Teatro SESI Casa Branca e Teatro SESC Casa do Comércio.

Entre os espetáculos estão “A Vida é um Cabaré”, da Cia Baiana de Patifaria; “Arrocha, Aceita esse musical que dói menos”; “ELEGBAPHO – Território Afrocênico de Celebração Negra”, de Nando Zâmbia; “Fissura”, de Pedro Vilela; “Fabulosas Meninas”; “LOUCA”, do Grupo Gestus BA/SP; “MADRES”, do El Ciervo Encantado, de Cuba; “CONFESIONES”, de Ana Correa/Yuyachkani, do Peru; e “SerEstando Mulheres”, do Lume Teatro/SP.

A programação ainda inclui dois momentos relacionados a equipamentos culturais da cidade: a inauguração da Casa de Espetáculos Leitieres Leite, em 18 de setembro, e a abertura do Vila Velha, em 25 de setembro.

Museus recebem atividades durante setembro

Os equipamentos culturais de Salvador também terão ações especiais. A programação passa pela Casa do Carnaval da Bahia, Casa do Rio Vermelho, Cidade da Música da Bahia, Espaço Pierre Verger da Fotografia Baiana, Espaço Carybé de Artes, Memorial 2 de Julho, Galeria Mercado e Casa das Histórias.

Entre as atividades previstas estão oficinas, visitas mediadas, ações educativas e iniciativas de valorização da memória e do patrimônio.

O público poderá participar de atividades como Carnaokê, Batalha de Rap/Trap, Pílulas Musicais, Artista por um Dia, Tabuleiro das Artes, além de oficinas e visitas temáticas.

Também fazem parte da programação as exposições “Dois, Um e Infinitos”, na Casa do Rio Vermelho, e “O Som de 4 Décadas”, no hall de entrada do Jornal A Tarde.

Formação reúne profissionais da cena cultural

Entre 14 de setembro e 1º de outubro, Salvador recebe a Jornada de Formação em Fomento às Artes – Imersão para Projetos e Negócios Criativos, no Auditório Makota Valdina, no Cine Glauber Rocha.

A iniciativa oferece palestras e atividades formativas sobre Legislação Cultural, elaboração de portfólios de projetos e negócios criativos e meios de contratação artística do Município.

As inscrições são gratuitas e permanecem abertas até 9 de setembro, através da Sympla.

Esporte movimenta a cidade

O Festival da Primavera também se conecta à programação esportiva. Entre os eventos estão a primeira edição do IberCup, realizada de 2 a 7 de setembro, na AABB; o OXE SPIRIT, no dia 13 de setembro, na Praia de Pituaçu; e a Maratona Salvador 2026, que movimenta a Orla da cidade com percurso entre Boca do Rio, Itapuã e Farol da Barra.

A programação da maratona inclui provas e pontos de animação ao longo do percurso.

Festival chega a diferentes bairros

As ações do período também se relacionam ao Viver Salvador nos Bairros, com atividades previstas em diferentes regiões da cidade.

O calendário inclui Cidade Baixa/Lobato, em 5 de setembro; Liberdade/Dique do Cabrito, em 12 de setembro; Cabula/Calabetão, em 19 de setembro; e Itapuã/Bairro da Paz/Beira Rio, em 26 de setembro.

Com atividades espalhadas por diferentes territórios, a programação segue durante todo o mês de setembro.

A programação completa do Festival da Primavera, com datas, horários e locais, está disponível no portal oficial do evento.