LITERATURA
Flica 2026: confira programação, atrações e data do evento
Lançamento da 14ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira aconteceu nesta quarta, 2
O lançamento da 14ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica) aconteceu nesta quarta-feira, 2, na Fundação Pedro Calmon, nos Barris, em Salvador. Neste ano, o tema será ‘Como ser criativo com tanta IA por aí?’ e o evento vai acontecer entre os dias 5 e 8 de novembro.
O evento contou com as presenças da embaixadora da Flica, Vanessa Dantas, e dos curadores desta edição.
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Programação
Também foram anunciados alguns dos destaques da programação da maior festa literária do Norte-Nordeste.
Entre os convidados tem nomes como a jornalista Míriam Leitão, a cantora Larissa Luz, a cantora Sued Nunes e o cantor Jau.
Confira a programação da Flica 2026:
Espaços da Flica 2026 e curadores
- Geração Flica - Deco Lipe
- Tenda Paraguaçu - Marielson Carvalho
- Fliquinha - Emília Nuñez
- Área Verde da Fliquinha - Duca Clara
- Casa dos Autores e das Autoras Baianas - Dinalva Melo
- Programação Artística - Linnoy Nonato
Atrações 'Geração Flica'- Cine Theatro Cachoeirano
- Zoe X: Um dos nomes de destaque do dark romance nacional, com mais de 20 livros e famosa por manter sua identidade oculta usando uma balaclava.
- Filipe Soares: Escritor, jornalista e repórter da Band Bahia, autor do livro "Sobre Nós", focado em vivências periféricas, identidade e pertencimento.
- Paulo Moreira: Ilustrador e quadrinista paraibano vencedor do prêmio Grampo de Prata em 2026, autor de "Bom Dia, Socorro".
- Lailane Dórea (Beberes): Maquiadora, comunicadora e criadora de conteúdo reconhecida como Top Creator em 2025.
Atrações 'LipeTenda Paraguaçu' - Instalada às margens do Rio Paraguaçu
- Larissa Luz: Cantora, compositora, atriz e comunicadora baiana atuante em letramento de gênero e racial.
- Sérgio Rodrigues: Escritor e jornalista com 13 livros lançados, incluindo "Escrever é humano – Como dar vida à sua escrita em tempo de robôs" (2025).
Atrações 'Fliquinha' - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)
- As Aventuras de Mike: Fenômeno infantojuvenil criado por Gabriel Dearo e Manu Digilio que ultrapassa 2 milhões de livros vendidos.
- Cau Gomez: Premiado artista gráfico e ilustrador do livro infantil "Pastinha, o Menino que Virou Mestre de Capoeira".
- Cleuza Maria: Presidente da histórica e centenária Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte.
Atrações da programação artística - Palco Ritmos e Palco Raízes
- Jau: Cantor e compositor consagrado no samba-reggae e na música popular brasileira.
- Sued Nunes: Artista baiana que mistura voz potente, elementos ancestrais da música afro-brasileira e batidas eletrônicas.
Desafios e logística
Questionada pelo portal A TARDE, Dantas falou sobre os desafios de manter a Flica como um dos mais relevantes eventos de literatura do país após treze edições e explicou como funciona a logística para levar autores de todo o Brasil para Cachoeira.
“São meses de muito trabalho, dia e noite. A curadoria faz a programação, mas a gente acompanha todas as questões que envolvem a logística. Muitos autores se deslocam de diversos lugares do Brasil e do mundo”, iniciou.
Ela seguiu: “Depois que eles chegam em Salvador, a gente tem que levar para a Cachoeira, chegando lá, temos que estar com todo o trade organizado, encontrar hospedagens para autores e visitantes, com bons serviços, com a melhor qualidade que a gente tem na Bahia, com a boa culinária”.
“São desafios que a cada ano a gente tenta superar, tenta melhorar, conversar com os serviços ligados ao turismo e com os comerciantes, para que eles possam se preparar para a Flica”.
Democratização do acesso à leitura
Ao A TARDE, assessor especial da SEC Manoel Calazans, destaca que o governo da Bahia, por meio da Secretaria de Educação e da Fundação Pedro Calmon, tem investido na democratização do acesso à leitura ao fomentar a realização de mais de 100 feiras literárias no estado.
"Atualmente, municípios pequenininho recebem o autor, recebem esse campo editorial e permite que os nossos estudantes dialoguem com aqueles autores que eles só encontravam no livro e que eles não tinham uma referência tão próxima", disse.
De acordo com ele, o tema abordado nesta edição propõe integrar a inteligência artificial aos currículos com foco no uso ético e crítico da ferramenta, visando sempre o fortalecimento da formação acadêmica e o preparo dos alunos para o ENEM.
"A gente pede que os professores insiram nos currículos, porque a gente não vai ser contra a inteligência artificial, a gente não vai lutar contra, mas a gente vai separar o joio do trigo", destacou o assessor.
Edital Vozes da Bahia
Na ocasião, também aconteceu o lançamento do Edital Vozes da Bahia, uma parceria com a Fundação Pedro Calmon, que tem o objetivo de selecionar escritores e editoras para integrar a programação da Flica 2026.