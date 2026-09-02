Flica 2026: confira programação, atrações e data do evento

O lançamento da 14ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica) aconteceu nesta quarta-feira, 2, na Fundação Pedro Calmon, nos Barris, em Salvador. Neste ano, o tema será ‘Como ser criativo com tanta IA por aí?’ e o evento vai acontecer entre os dias 5 e 8 de novembro.

O evento contou com as presenças da embaixadora da Flica, Vanessa Dantas, e dos curadores desta edição.

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Programação

Também foram anunciados alguns dos destaques da programação da maior festa literária do Norte-Nordeste.

Entre os convidados tem nomes como a jornalista Míriam Leitão, a cantora Larissa Luz, a cantora Sued Nunes e o cantor Jau.

Confira a programação da Flica 2026:

Espaços da Flica 2026 e curadores

Geração Flica - Deco Lipe

Tenda Paraguaçu - Marielson Carvalho

Fliquinha - Emília Nuñez

Área Verde da Fliquinha - Duca Clara

Casa dos Autores e das Autoras Baianas - Dinalva Melo

Programação Artística - Linnoy Nonato

Atrações 'Geração Flica'- Cine Theatro Cachoeirano

Zoe X: Um dos nomes de destaque do dark romance nacional, com mais de 20 livros e famosa por manter sua identidade oculta usando uma balaclava.

Um dos nomes de destaque do dark romance nacional, com mais de 20 livros e famosa por manter sua identidade oculta usando uma balaclava. Filipe Soares: Escritor, jornalista e repórter da Band Bahia, autor do livro "Sobre Nós", focado em vivências periféricas, identidade e pertencimento.

Escritor, jornalista e repórter da Band Bahia, autor do livro "Sobre Nós", focado em vivências periféricas, identidade e pertencimento. Paulo Moreira: Ilustrador e quadrinista paraibano vencedor do prêmio Grampo de Prata em 2026, autor de "Bom Dia, Socorro".

Ilustrador e quadrinista paraibano vencedor do prêmio Grampo de Prata em 2026, autor de "Bom Dia, Socorro". Lailane Dórea (Beberes): Maquiadora, comunicadora e criadora de conteúdo reconhecida como Top Creator em 2025.

Atrações 'LipeTenda Paraguaçu' - Instalada às margens do Rio Paraguaçu

Larissa Luz : Cantora, compositora, atriz e comunicadora baiana atuante em letramento de gênero e racial.

: Cantora, compositora, atriz e comunicadora baiana atuante em letramento de gênero e racial. Sérgio Rodrigues: Escritor e jornalista com 13 livros lançados, incluindo "Escrever é humano – Como dar vida à sua escrita em tempo de robôs" (2025).

Atrações 'Fliquinha' - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)

As Aventuras de Mike: Fenômeno infantojuvenil criado por Gabriel Dearo e Manu Digilio que ultrapassa 2 milhões de livros vendidos.

Fenômeno infantojuvenil criado por Gabriel Dearo e Manu Digilio que ultrapassa 2 milhões de livros vendidos. Cau Gomez: Premiado artista gráfico e ilustrador do livro infantil "Pastinha, o Menino que Virou Mestre de Capoeira".

Premiado artista gráfico e ilustrador do livro infantil "Pastinha, o Menino que Virou Mestre de Capoeira". Cleuza Maria: Presidente da histórica e centenária Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte.

Atrações da programação artística - Palco Ritmos e Palco Raízes

Jau: Cantor e compositor consagrado no samba-reggae e na música popular brasileira.

Sued Nunes: Artista baiana que mistura voz potente, elementos ancestrais da música afro-brasileira e batidas eletrônicas.

Desafios e logística

Questionada pelo portal A TARDE, Dantas falou sobre os desafios de manter a Flica como um dos mais relevantes eventos de literatura do país após treze edições e explicou como funciona a logística para levar autores de todo o Brasil para Cachoeira.

“São meses de muito trabalho, dia e noite. A curadoria faz a programação, mas a gente acompanha todas as questões que envolvem a logística. Muitos autores se deslocam de diversos lugares do Brasil e do mundo”, iniciou.

Curadores da Flica - Foto: Edvaldo Sales | Ag. A TARDE

Ela seguiu: “Depois que eles chegam em Salvador, a gente tem que levar para a Cachoeira, chegando lá, temos que estar com todo o trade organizado, encontrar hospedagens para autores e visitantes, com bons serviços, com a melhor qualidade que a gente tem na Bahia, com a boa culinária”.

“São desafios que a cada ano a gente tenta superar, tenta melhorar, conversar com os serviços ligados ao turismo e com os comerciantes, para que eles possam se preparar para a Flica”.

Democratização do acesso à leitura

Ao A TARDE, assessor especial da SEC Manoel Calazans, destaca que o governo da Bahia, por meio da Secretaria de Educação e da Fundação Pedro Calmon, tem investido na democratização do acesso à leitura ao fomentar a realização de mais de 100 feiras literárias no estado.

"Atualmente, municípios pequenininho recebem o autor, recebem esse campo editorial e permite que os nossos estudantes dialoguem com aqueles autores que eles só encontravam no livro e que eles não tinham uma referência tão próxima", disse.

Assessor especial da SEC Manoel Calazans - Foto: Edvaldo Sales | Ag. A TARDE

De acordo com ele, o tema abordado nesta edição propõe integrar a inteligência artificial aos currículos com foco no uso ético e crítico da ferramenta, visando sempre o fortalecimento da formação acadêmica e o preparo dos alunos para o ENEM.

"A gente pede que os professores insiram nos currículos, porque a gente não vai ser contra a inteligência artificial, a gente não vai lutar contra, mas a gente vai separar o joio do trigo", destacou o assessor.



Edital Vozes da Bahia

Na ocasião, também aconteceu o lançamento do Edital Vozes da Bahia, uma parceria com a Fundação Pedro Calmon, que tem o objetivo de selecionar escritores e editoras para integrar a programação da Flica 2026.