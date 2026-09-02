Bon Odori: tudo o que você precisa saber sobre os 4 dias do evento

Faltam dois dias para a 18° edição do Festival da Cultura Japonesa de Salvador. Realizado no Parque de Exposições entre os dias 4 a 7 de setembro, o Bon Odori, como também é conhecido, é considerado um dos maiores eventos dedicados à cultura japonesa no Brasil e chega a esta edição com uma novidade: pela primeira vez, o público poderá se deleitar com quatro dias consecutivos de programação.

Com um itinerário diversificado, o evento reunirá atrações culturais, gastronomia típica, apresentações artísticas, oficinas, exposições, concursos e atividades para toda a família, celebrando as tradições japonesas em diálogo com a cultura baiana.

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Mais um dia

Este dia a mais na programação deve garantir mais conforto, mais tempo e mais espaço para o público aproveitar com calma cada atração e atividade desse evento, assim considera Glauciane Sonehara, diretora de eventos da Associação Cultural Nippo-Brasileira de Salvador (Anisa).

“Esperamos um público muito grande neste ano, assim como em todos os outros, porém nesta edição, por ter quatro dias de evento, a gente espera que pulverize mais as pessoas para não ter aquela sensação de aglomeração que muita gente sentiu no ano passado. Inclusive, sugerimos que tentem evitar momentos de pico, como os horários de almoço e jantar, para que possam aproveitar mais”, explica a diretora ao informar em que se baseia o tema deste ano.

“A gente sempre muda o tema, que este ano é o Shodo, a caligrafia tradicional japonesa, que significa ‘o caminho da escrita’ e temos um espaço novo que é o Ikigai, um conceito japonês que pode ser traduzido como a arte de viver bem. Então, é voltado para pessoas com mais experiência, digamos assim. Mas muita gente conhece como um espaço de longevidade”, diz Glauciane, que pelas suas expectativas acredita que o público nesta edição gire em torno de 120 mil pessoas.

A cultura japonesa é admirada e querida no mundo todo, o que reforça ainda mais a importância do Bon Odori e a junção das influências nipônicas com a baiana.

“Acredito que o sucesso da cultura japonesa é atribuído pela forma como os japoneses enxergam a vida e a questão da influência da cultura pop que hoje em dia está muito em alta. Outro fator é a parte da gastronomia, que acaba atraindo muita gente. E terá atrações para toda a família, então há gastronomia, há entretenimento e há muito aprendizado também”, enfatiza Sonehara.

Atrações

Foto: Divulgação

Dentre os nomes que compõem a programação especial, está Bianca Alencar, atriz, dubladora, influenciadora digital e apresentadora, conhecida por dar voz a personagens marcantes da animação, como Mabel Pines, de Gravity Falls; Twilight Sparkle, de My Little Pony e Pink Dink Doo, da série homônima.

A sua entrada no mundo artístico começou quando tinha apenas quatro anos de idade, quando seu talento foi descoberto pela professora da escola, que fez com que sua mãe a levasse a diversos programas de TV, como Programa Raul Gil, Sergio Malandro, Programa do Ratinho, entre outros.

Ao longo de duas décadas de atividade, Bianca analisa como o cenário mudou ao longo desses anos e define quais as características que acredita que uma pessoa com aptidão e com interesse neste ramo deve ter.

“O mercado está em constante mudança, mudança de algoritmos, de comportamentos, de hábitos e gostos. Então minha dica para quem se interessa por esse meio artístico seria: seja você! Hoje em dia, ser autêntico, sem querer parecer ser alguém é a melhor coisa! Até encontrar pessoas que gostem de você e encontrar o que você gosta também”, aconselha a dubladora que se mostra muito animada em participar do Bon Odori.

“Eu amo Salvador, já fui várias vezes, amo as pessoas daí. Então, estou muito feliz de poder participar desse evento incrível. E me sinto sempre muito honrada com a reação do público. Sou tratada com muito carinho, amor, afeto e isso me deixa muito emocionada”, salienta Bianca.

Outro nome forte da cultura pop e da cultura dos games é o Henrique Maragon, mais conhecido como Core. Com mais de uma década de atuação na criação de conteúdo digital, Henrique começou o seu canal no YouTube como um hobby, para falar de jogos antigos e clássicos, tendo expandido para jogos independentes e animações da internet, o que o fez conquistar milhões de seguidores ao transformar os maiores mistérios dos games em verdadeiras investigações, reunindo pesquisa, criatividade e entretenimento .

“A galera começou a ver e acompanhar durante os últimos 13 anos esse tipo de conteúdo. Não é um caminho fácil. É preciso ter muita paciência e persistência”, enfatiza Maragon. “Para eu conseguir 100 mil seguidores demorou cinco anos. Hoje em dia, as pessoas conseguem isso em seis meses, um ano”, aponta Core, ao refletir sobre as mudanças do ambiente digital atual, comparado ao seu início.

“Eu estava nos primórdios ali e as coisas eram muito diferentes. Eu demorei muitos e muitos anos para conseguir uma audiência, então a pessoa tem que ter muita paciência e persistência. Ser bastante organizado e determinado para alcançar o sonho, alcançar o que realmente quer com esse rumo”, afirma o produtor de conteúdo, que admite estar muito empolgado com a sua participação no Festival de Cultura Japonesa.

“Eu fui uma vez para Salvador e foi muito bom. Estou esperançoso, estou achando que vai ser muito legal. Vai ser ótimo reencontrar o pessoal”, diz, animado.

Para além das fronteiras nacionais, o Festival irá receber como umas das atrações internacionais a cantora japonesa Nanase Aiwaka, ícone do J-rock dos anos 1990. O gênero se caracteriza como o rock originário do Japão, influenciado pelo estilo ocidental dos anos 1960, misturado a traços culturais próprios.

Nanase mantém uma forte conexão com o Brasil, construída ao longos dos anos por meio do Grupo Sansey, uma associação cultural e beneficente de Londrina (PR), criada em 1988 e o Matsuri Dance, um estilo de dança moderno, criado pelo mesmo grupo em 2003, que mistura músicas pop japonesas e batidas animadas com passos tradicionais japoneses e ritmos ocidentais.

Todos os convidados irão participar de atividades especiais, promovendo momentos de interação com o público.

XVIII Festival da Cultura Japonesa de Salvador / A partir de sexta-feira (4) até segunda (7) / Horários: de sexta-feira a domingo: 10h às 22h; segunda-feira: 10h às 20h / Parque de Exposições de Salvador / Venda de ingressos: 3º Lote: Sexta-feira: Meia R$ 16, Social R$ 24, Inteira R$ 32 / Sábado, domingo e segunda-feira: Meia R$ 20, Social R$ 30, Inteira R$ 40 / Mais informações e vendas online: no site (bonodorisalvador.com.br) e nas redes sociais do festival

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.