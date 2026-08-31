CULTURA
Boipeba e Morro de São Paulo anunciam festivais que abrem o calendário de verão na Bahia
Programação é gratuita e contará com shows de Maria Gadú, Vanessa da Mata e Tomate
Com a primavera se aproximando, o calendário de eventos que marca a chegada do verão na Bahia começa a ganhar forma. No Arquipélago de Cairu, dois dos destinos mais conhecidos da região já têm programação definida: Boipeba recebe a primeira edição do Festival de Primavera, enquanto Morro de São Paulo realiza a 10ª edição do evento. As duas programações têm entrada gratuita.
A estreia em Boipeba acontece entre 30 de outubro e 1º de novembro, durante o feriadão. A proposta é apresentar ao público um destino que vem ganhando cada vez mais espaço entre os viajantes.
“O festival vai respirar cultura, tradição e contato com a natureza. A ideia é fazer com que o turista se sinta em casa”, explica Cíntia Palma, secretária de Cultura de Cairu.
A programação reunirá Maria Gadú, Geraldo Azevedo e Afrocidade, entre outros nomes. Já em Morro de São Paulo, o festival acontece de 4 a 6 de dezembro, trazendo Vanessa da Mata, Márcia Freire, Tomate e Uel entre as atrações.
Embora tenham o mesmo nome, os eventos foram pensados para os perfis distintos de cada destino. Segundo o prefeito de Cairu, Morro de São Paulo já é um destino turístico consolidado, enquanto Boipeba vive um momento de crescimento na procura.
“São dois eventos, embora com o mesmo nome, com perfis e formatos diferentes, buscando atender tanto o público de Morro de São Paulo quanto o de Boipeba. A ideia é caracterizar melhor cada um desses destinos”, afirma.
SERVIÇO
• 1º Festival de Primavera de Boipeba
Local: Ilha de Boipeba (Cairu)
Data: 30 de outubro a 1º de novembro
Entrada: Gratuita
Atrações confirmadas: Maria Gadú, Geraldo Azevedo, DJ Gabriel, Afrocidade, Orquestra Camerata de Boipeba, Maestro Schneider, Grupo de Capoeira Axé Boipeba, Taian Riachão, Rita Faromi e Banda Swing do Vier.
• 10° Festival de Primavera de Morro de São Paulo
Local: Segunda Praia, Morro de São Paulo (Cairu)
Data: 4 a 6 de dezembro
Entrada: Gratuita
Atrações confirmadas: Vanessa da Mata, Tomate, Márcia Freire, Uel, Monarka, Degê, Forró do Morro, Dubdogz e Vitrolab.