Boipeba e Morro de São Paulo anunciam festivais que abrem o calendário de verão na Bahia

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Com a primavera se aproximando, o calendário de eventos que marca a chegada do verão na Bahia começa a ganhar forma. No Arquipélago de Cairu, dois dos destinos mais conhecidos da região já têm programação definida: Boipeba recebe a primeira edição do Festival de Primavera, enquanto Morro de São Paulo realiza a 10ª edição do evento. As duas programações têm entrada gratuita.



A estreia em Boipeba acontece entre 30 de outubro e 1º de novembro, durante o feriadão. A proposta é apresentar ao público um destino que vem ganhando cada vez mais espaço entre os viajantes.

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“O festival vai respirar cultura, tradição e contato com a natureza. A ideia é fazer com que o turista se sinta em casa”, explica Cíntia Palma, secretária de Cultura de Cairu.

A programação reunirá Maria Gadú, Geraldo Azevedo e Afrocidade, entre outros nomes. Já em Morro de São Paulo, o festival acontece de 4 a 6 de dezembro, trazendo Vanessa da Mata, Márcia Freire, Tomate e Uel entre as atrações.

Embora tenham o mesmo nome, os eventos foram pensados para os perfis distintos de cada destino. Segundo o prefeito de Cairu, Morro de São Paulo já é um destino turístico consolidado, enquanto Boipeba vive um momento de crescimento na procura.

“São dois eventos, embora com o mesmo nome, com perfis e formatos diferentes, buscando atender tanto o público de Morro de São Paulo quanto o de Boipeba. A ideia é caracterizar melhor cada um desses destinos”, afirma.

SERVIÇO

• 1º Festival de Primavera de Boipeba

Local: Ilha de Boipeba (Cairu)

Data: 30 de outubro a 1º de novembro

Entrada: Gratuita

Atrações confirmadas: Maria Gadú, Geraldo Azevedo, DJ Gabriel, Afrocidade, Orquestra Camerata de Boipeba, Maestro Schneider, Grupo de Capoeira Axé Boipeba, Taian Riachão, Rita Faromi e Banda Swing do Vier.

• 10° Festival de Primavera de Morro de São Paulo

Local: Segunda Praia, Morro de São Paulo (Cairu)

Data: 4 a 6 de dezembro

Entrada: Gratuita

Atrações confirmadas: Vanessa da Mata, Tomate, Márcia Freire, Uel, Monarka, Degê, Forró do Morro, Dubdogz e Vitrolab.