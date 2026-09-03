ARTE
MAM Bahia recebe show do Grupo Ofá e atividades gratuitas
Projeto reúne música, dança, percussão e roda de conversa em programação em Salvador
O Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM Bahia), em Salvador, recebe nos dias 12 e 13 de setembro o projeto OFÁ NO MAM, com programação gratuita voltada às tradições de matriz africana.
A agenda reúne oficinas de dança afro e atabaques, seminário, roda de conversa e um show do Grupo Ofá, com participação da cantora, pesquisadora e compositora Ilessi.
A programação tem classificação livre e começa no sábado, 12, com atividades formativas durante a manhã. O encerramento acontece no domingo, 13, às 16h, com a apresentação musical do grupo no museu.
Oficinas abrem programação no sábado
A primeira atividade acontece às 9h, com a oficina de dança afro coordenada pela cantora, artista e bailarina Luciana Baraúna. A proposta é aproximar os participantes de fundamentos ancestrais da dança, passando por expressões corporais, simbologias, ritmos e movimentos tradicionais.
A atividade também pretende estimular a troca de conhecimentos entre os participantes.
Às 10h, o público poderá participar da oficina de atabaques, conduzida por Iuri Passos, alabê, mestre tradicional, músico, pesquisador e professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA).
Durante a oficina, serão abordados ritmos e toques tradicionais, além da importância cultural e simbólica dos atabaques nas tradições de matriz africana.
Roda de conversa aborda trajetória do Ofá
A programação do sábado continua às 11h com o seminário e roda de conversa “Ofá: Caminhos e Trajetória”. Integrantes do grupo vão compartilhar histórias, experiências e desafios relacionados à trajetória artística do coletivo.
O encontro propõe uma conversa sobre ancestralidade, música e os caminhos percorridos pelo Ofá desde sua formação.
A iniciativa também busca aproximar o público de diferentes formas de expressão ligadas às tradições afro-brasileiras.
“A proposta deste projeto é aproximar o público das tradições afro-brasileiras por meio da música, da dança, da percussão e da troca de saberes. Buscamos também ampliar o diálogo do museu com comunidades negras, quilombolas e de matriz africana, além de estudantes, pesquisadores, turistas e demais interessados em arte, cultura e ancestralidade” ressalta Iuri Passos, também integrante do grupo.
Grupo Ofá encerra programação com show
No domingo, 13, às 16h, o Grupo Ofá apresenta um show no MAM Bahia. A cantora, pesquisadora e compositora Ilessi participa da apresentação como convidada.
Doutora em Música pela UNICAMP e professora de Canto Popular na UFRB, Ilessi possui seis álbuns lançados e já dividiu palcos e projetos com nomes como Alaíde Costa, Guinga, Cátia de França, Toninho Horta, Toquinho, Paulo César Pinheiro e Esperanza Spalding.
Nascido no Terreiro do Gantois, em Salvador, o Grupo Ofá desenvolveu sua trajetória a partir da valorização e difusão das tradições de matriz africana. O grupo lançou três álbuns e realizou apresentações e trabalhos com nomes da música popular brasileira.
Ao longo da carreira, também recebeu indicação ao Grammy Latino e passou por diferentes capitais brasileiras em turnês.
Mais recentemente, o grupo participou de uma apresentação de Anitta em Salvador durante a Equilibrivm Tour. O Ofá dividiu o palco com a artista na música “Contemplação”, parceria que integra o álbum EQUILIBRIVM II e aproxima a cantora carioca de referências da cultura afro-brasileira.
OFÁ NO MAM
- Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA)
- Quando: 12 e 13 de setembro
- Programação: gratuita