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Três furacões estão ativos simultaneamente no Oceano Pacífico
Fenômeno pode estar relacionado ao El Niño, que aquece as águas dos oceanos
Três furacões estão ativos ao mesmo tempo no oceano Pacífico, cujas águas estão mais quentes devido à intensidade histórica do fenômeno climático El Niño.
Tratam-se dos furacões Karina, Lowell e Marie. Os dois primeiros já estavam classificados como grandes furacões, enquanto Marie alcançou a categoria de furacão na noite de quarta-feira, 2, perto da costa da Baja Califórnia.
Furacões de alta intensidade
O mais intenso é Lowell, que chegou à Categoria 5 – a maior de todas – com ventos acima de 251 km/h. O sistema está ao sul do Havaí e é monitorado de perto devido à possibilidade de uma mudança de trajetória para o norte.
O furacão Karina, de Categoria 4, estava se deslocando para oeste. Enquanto isso, Marie está localizada a centenas de quilômetros a sudoeste da península da Baixa Califórnia e também permanece sobre o oceano.
O principal ponto de atenção atualmente é Lowell, enquanto Karina e Marie permanecem afastados do continente.
As autoridades meteorológicas continuam atualizando as previsões, já que mudanças nas condições atmosféricas podem alterar a intensidade e a trajetória dos furacões.
Confira as características dos furacões em cada categoria
- Categoria 1: Ventos de 119 a 153 km/h. Causa danos mínimos a arbustos, árvores e casas mal construídas.
- Categoria 2: Ventos de 154 a 177 km/h. Destrói portas, janelas e arranca árvores.
- Categoria 3: Ventos de 178 a 209 km/h.
- Provoca danos estruturais graves em pequenos edifícios e inundações costeiras. (Considerado um furacão de grande intensidade).
- Categoria 4: Ventos de 210 a 249 km/h. Arranca árvores pela raiz e destrói telhados inteiros.
- Categoria 5: Ventos acima de 251 km/h. É o nível mais perigoso, causando destruição total de construções e exigindo evacuações em massa