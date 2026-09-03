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Três furacões estão ativos simultaneamente no Oceano Pacífico

Fenômeno pode estar relacionado ao El Niño, que aquece as águas dos oceanos

Gustavo Nascimento
Por
Furacões Karina, Lowell e Marie no Oceano Pacífico
Furacões Karina, Lowell e Marie no Oceano Pacífico - Foto: Reprodução | NOAA / GOES / NASA

Três furacões estão ativos ao mesmo tempo no oceano Pacífico, cujas águas estão mais quentes devido à intensidade histórica do fenômeno climático El Niño.

Tratam-se dos furacões Karina, Lowell e Marie. Os dois primeiros já estavam classificados como grandes furacões, enquanto Marie alcançou a categoria de furacão na noite de quarta-feira, 2, perto da costa da Baja Califórnia.

Furacões no Oceano Pacífico
Furacões no Oceano Pacífico - Foto: Reprodução | NOAA / GOES / NASA

Furacões de alta intensidade

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O mais intenso é Lowell, que chegou à Categoria 5 – a maior de todas – com ventos acima de 251 km/h. O sistema está ao sul do Havaí e é monitorado de perto devido à possibilidade de uma mudança de trajetória para o norte.

O furacão Karina, de Categoria 4, estava se deslocando para oeste. Enquanto isso, Marie está localizada a centenas de quilômetros a sudoeste da península da Baixa Califórnia e também permanece sobre o oceano.

O principal ponto de atenção atualmente é Lowell, enquanto Karina e Marie permanecem afastados do continente.

As autoridades meteorológicas continuam atualizando as previsões, já que mudanças nas condições atmosféricas podem alterar a intensidade e a trajetória dos furacões.

Confira as características dos furacões em cada categoria

  • Categoria 1: Ventos de 119 a 153 km/h. Causa danos mínimos a arbustos, árvores e casas mal construídas.
  • Categoria 2: Ventos de 154 a 177 km/h. Destrói portas, janelas e arranca árvores.
  • Categoria 3: Ventos de 178 a 209 km/h.
  • Provoca danos estruturais graves em pequenos edifícios e inundações costeiras. (Considerado um furacão de grande intensidade).
  • Categoria 4: Ventos de 210 a 249 km/h. Arranca árvores pela raiz e destrói telhados inteiros.
  • Categoria 5: Ventos acima de 251 km/h. É o nível mais perigoso, causando destruição total de construções e exigindo evacuações em massa
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Tags

El Niño Fenômeno Climático Furacão Tempestade

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