SAÚDE
Epidemia de ebola ultrapassa 3 mil mortes e atinge marca histórica
Até o momento, o vírus causou 3.007 mil mortes e infectou 6.186 pessoas
A epidemia de ebola na República Democrática do Congo (RDC) provocou mais de 3 mil mortes, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Saúde Pública congolês (INSP) nesta quarta-feira, 2. Desde maio, o surto tem afetado zonas de conflito no leste e nordeste do país.
Até o momento, o vírus causou 3.007 mil mortes e infectou 6.186 pessoas, com uma taxa de letalidade de 48,6%. Além disso, foram contabilizados cerca de 1.409 mil casos de recuperação.
Leia Também:
Marca histórica
Com os números, uma marca histórica foi atingida. A pior epidemia registrada até então na RDC deixou quase 2,3 mil mortos entre os 3,5 mil infectados registrados entre 2018 e 2020.
O ebola, que é transmitido por contato com fluidos corporais e causa febre hemorrágica, provocou mais de 15 mil mortes na África nos últimos 50 anos.
A atual epidemia, que começou na província remota de Ituri (nordeste), é causada pela cepa Bundibugyo, contra a qual não existem vacinas nem tratamentos homologados.
O vírus se propagou por seis províncias e afeta áreas em que a presença do Estado é frágil, com forte atuação de grupos armados.
Vários tratamentos e vacinas estão em fase de testes contra a variante Bundibugyo do vírus. As vacinas homologadas são eficazes apenas contra o vírus do Zaire, responsável pelas maiores epidemias de ebola conhecidas até hoje.