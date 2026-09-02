Epidemia de ebola ultrapassa 3 mil mortes e atinge marca histórica

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A epidemia de ebola na República Democrática do Congo (RDC) provocou mais de 3 mil mortes, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Saúde Pública congolês (INSP) nesta quarta-feira, 2. Desde maio, o surto tem afetado zonas de conflito no leste e nordeste do país.

Até o momento, o vírus causou 3.007 mil mortes e infectou 6.186 pessoas, com uma taxa de letalidade de 48,6%. Além disso, foram contabilizados cerca de 1.409 mil casos de recuperação.

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Marca histórica

Com os números, uma marca histórica foi atingida. A pior epidemia registrada até então na RDC deixou quase 2,3 mil mortos entre os 3,5 mil infectados registrados entre 2018 e 2020.

O ebola, que é transmitido por contato com fluidos corporais e causa febre hemorrágica, provocou mais de 15 mil mortes na África nos últimos 50 anos.

A atual epidemia, que começou na província remota de Ituri (nordeste), é causada pela cepa Bundibugyo, contra a qual não existem vacinas nem tratamentos homologados.

O vírus se propagou por seis províncias e afeta áreas em que a presença do Estado é frágil, com forte atuação de grupos armados.

Vários tratamentos e vacinas estão em fase de testes contra a variante Bundibugyo do vírus. As vacinas homologadas são eficazes apenas contra o vírus do Zaire, responsável pelas maiores epidemias de ebola conhecidas até hoje.