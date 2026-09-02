Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE

SAÚDE

Epidemia de ebola ultrapassa 3 mil mortes e atinge marca histórica

Até o momento, o vírus causou 3.007 mil mortes e infectou 6.186 pessoas

Redação e AFP
Por Redação e AFP
Epidemia de Ebola
Epidemia de Ebola - Foto: MARINE GACHET / AFP

A epidemia de ebola na República Democrática do Congo (RDC) provocou mais de 3 mil mortes, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Saúde Pública congolês (INSP) nesta quarta-feira, 2. Desde maio, o surto tem afetado zonas de conflito no leste e nordeste do país.

Até o momento, o vírus causou 3.007 mil mortes e infectou 6.186 pessoas, com uma taxa de letalidade de 48,6%. Além disso, foram contabilizados cerca de 1.409 mil casos de recuperação.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

SAÚDE

Unilever tem fabricação de produtos de limpeza suspensa pela Anvisa
Unilever tem fabricação de produtos de limpeza suspensa pela Anvisa imagem

SAÚDE

Oito tipos de câncer estão avançando entre jovens; veja quais
Oito tipos de câncer estão avançando entre jovens; veja quais imagem

SAÚDE

SUS vai usar WhatsApp para confirmar e reagendar consultas
SUS vai usar WhatsApp para confirmar e reagendar consultas imagem

Marca histórica

Com os números, uma marca histórica foi atingida. A pior epidemia registrada até então na RDC deixou quase 2,3 mil mortos entre os 3,5 mil infectados registrados entre 2018 e 2020.

O ebola, que é transmitido por contato com fluidos corporais e causa febre hemorrágica, provocou mais de 15 mil mortes na África nos últimos 50 anos.

A atual epidemia, que começou na província remota de Ituri (nordeste), é causada pela cepa Bundibugyo, contra a qual não existem vacinas nem tratamentos homologados.

O vírus se propagou por seis províncias e afeta áreas em que a presença do Estado é frágil, com forte atuação de grupos armados.

Vários tratamentos e vacinas estão em fase de testes contra a variante Bundibugyo do vírus. As vacinas homologadas são eficazes apenas contra o vírus do Zaire, responsável pelas maiores epidemias de ebola conhecidas até hoje.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

ebola epidemia República Democrática do Congo

Relacionadas

Mais lidas