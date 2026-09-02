Unilever tem fabricação de produtos de limpeza suspensa pela Anvisa

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A Unilever teve a fabricação de produtos de limpeza suspensa após determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), publicada nesta quarta-feira, 2. A ação abrange apenas a unidade localizada em Vinhedo, no interior do São Paulo.

Segundo a determinação, a regra acontece em caráter preventivo para assegurar que futuros lotes da empresa não ofereçam risco à saúde pública. A ação ocorreu após inspeção realizada entre os dias 24 e 28 de agosto em conjunto com o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e a Vigilância Sanitária do Município de Vinhedo.

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Falhas na inspeção

Durante a inspeção feita pelos três órgãos, foram identificadas falhas nas Boas Práticas de Fabricação (BPF), que são requisitos que as empresas devem cumprir para assegurar que a produção conte com sistemas de controle de qualidade adequados.

Entre as inconsistências mapeadas, estão:

Falhas nos controles realizados durante a fabricação e antes da liberação dos produtos;

deficiências no monitoramento da água utilizada no processo produtivo;

fragilidades na investigação e correção de problemas identificados pela própria empresa.

Não foi identificada contaminação

A avaliação das evidências disponíveis até o momento não indicou contaminação microbiológica ou outros problemas sobre os lotes produzidos na fábrica. Por esse motivo, não foi determinada a suspensão da comercialização, da distribuição ou do uso dos produtos já fabricados e disponíveis no mercado, nem seu recolhimento.

Essa vistoria faz parte de outras ações integradas de fiscalização sanitária de empresas fabricantes de saneantes, categoria que inclui produtos destinados à limpeza, desinfecção e conservação de ambientes.

Em 2026, já foram realizadas sete inspeções em fabricantes, incluindo quatro dos maiores fabricantes do Brasil.

O objetivo das operações é verificar o cumprimento das Boas Práticas de Fabricação e fortalecer a qualidade e a segurança dos produtos disponibilizados à população.

Até o momento, a empresa não se manifestou sobre a suspensão. O portal A TARDE tentou contato com a Unilever, mas até o momento da publicação da matéria, não obteve retorno.