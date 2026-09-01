Novo remédio para câncer colorretal metastático é aprovado pela Anvisa

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o medicamento Fruzaqla (fruquintinibe), indicado para tratamento de câncer colorretal metastático em adultos, nesta segunda-feira, 31.

O câncer colorretal é um tumor maligno que se desenvolve no cólon (intestino grosso) ou no reto (a parte final do intestino).

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Quando o câncer é considerado metastático, significa que ele se espalhou do seu órgão de origem para outras partes do corpo. Dessa forma, o fármaco se destina a pacientes com este diagnóstico clínico que já passaram por outros tratamentos anteriormente.

A Anvisa disse que “o estudo que comprovou a eficácia do medicamento demonstrou benefício clínico significativo em pacientes com câncer colorretal metastático previamente tratados, ao promover aumento estatisticamente significativo da sobrevida global (SG) e da sobrevida livre de progressão (SLP) em comparação ao placebo associado ao melhor cuidado de suporte”.

De acordo com uma pesquisa recente publicada na revista científica JAMA, atualmente, o câncer colorretal é a principal causa de morte por câncer em pessoas com menos de 50 anos.

Como o médico funciona?

O medicamento atua bloqueando os receptores VEGFR-1, VEGFR-2 e VEGFR-3, que estão associados à formação de novos vasos sanguíneos. Ao bloquear essa formação, os tumores são impedidos de crescer, pois os novos vasos fornecem oxigênio e nutrientes.

Assim, o fármaco “corta” o fornecimento de material essencial para o crescimento e espalhamento dos tumores.