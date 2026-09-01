SUS vai usar WhatsApp para confirmar e reagendar consultas

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O Sistema Único de Saúde (SUS) terá um sistema de agendamento de consultas pelo WhatsApp que poderá alcançar 20,4 milhões de usuários da rede pública onde a tecnologia estiver disponível. A ferramenta permitirá confirmar ou reagendar atendimentos diretamente pelo aplicativo.

Desenvolvido pela Integra Saúde Digital, o sistema está em fase piloto em cidades parceiras e tem previsão de entrar oficialmente em operação no próximo trimestre. A proposta é reduzir faltas, desistências e o tempo necessário para ocupar vagas disponíveis.

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Como vai funcionar o agendamento pelo WhatsApp

Com a nova ferramenta, o paciente poderá receber informações sobre a consulta e realizar a confirmação ou solicitar o reagendamento pelo WhatsApp, sem precisar conversar com um operador.

A automação será integrada ao processo de gestão das vagas. Quando um paciente informar que não poderá comparecer, a consulta poderá ser disponibilizada novamente para outra pessoa.

A regulação dos atendimentos e o gerenciamento das vagas, porém, continuarão sob responsabilidade das secretarias municipais de Saúde.

Sistema poderá reduzir faltas

Um dos objetivos da tecnologia é diminuir o chamado absenteísmo, quando o paciente não comparece à consulta marcada sem que a vaga seja ocupada por outra pessoa.

Atualmente, o atendimento com especialistas ocorre após o encaminhamento feito por um clínico e é integrado ao sistema utilizado pelo SUS, com acesso pelo aplicativo de cada rede local.

A nova ferramenta pretende automatizar parte da etapa posterior ao agendamento, principalmente a confirmação e o reagendamento dos atendimentos.

Tecnologia ainda está em fase de testes

Antes da implantação oficial, o sistema será avaliado em cidades parceiras. Entre os critérios de análise estão a taxa de faltas, o tempo médio necessário para agendar uma consulta, a ocupação das vagas e a satisfação dos pacientes.

Os resultados da fase piloto deverão ajudar a avaliar o funcionamento da ferramenta antes da expansão do serviço.

A proposta é utilizar o WhatsApp como um canal adicional de comunicação com os pacientes, sem transferir para a plataforma a responsabilidade pela regulação dos atendimentos, que permanece com as secretarias municipais de Saúde.