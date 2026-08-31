Academias ao ar livre de Salvador ganham novo sistema de agendamento

Os espaços do projeto “Academia Salvador ao Ar Livre”, da Prefeitura de Salvador, ganharam uma nova identidade visual, além de um novo sistema de agendamento, que começa a valer a partir desta terça-feira, 1º.



Oficialmente, o relançamento da iniciativa acontece às 8h desta terça-feira, na unidade Bonocô, localizada no canteiro central do Parque Bonocô, justamente no Dia do Educador Físico.

Conheça o projeto

Criado em 2024, o projeto é executado pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) e atualmente conta com 15 academias em funcionamento em Salvador.



A proposta é ampliar o acesso à prática regular de atividades físicas, especialmente para pessoas que não costumam ou não têm condições para frequentar academias convencionais.

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As unidades disponibilizam gratuitamente equipamentos para exercícios de musculação e aulas coletivas, sempre com acompanhamento de profissionais de Educação Física registrados no Conselho Regional de Educação Física (CREF), além de estagiários da área.

Veja as novidades

Uma das principais novidades é a modernização do sistema de agendamento. A partir do relançamento, o acesso às aulas será feito por meio de um novo portal integrado ao Salvador Digital, plataforma de serviços digitais da Prefeitura. A mudança busca facilitar o processo de inscrição e o acesso da população às atividades oferecidas pelo projeto.



Para o titular da Sempre, Júnior Magalhães, a atualização do projeto representa mais um passo para ampliar o acesso da população à atividade física.

A Academia Salvador é um projeto de sucesso porque consegue transformar a relação das pessoas com a atividade física. É uma política pública que tira a população do sedentarismo, oferece exercício gratuito e de qualidade e, ao mesmo tempo, promove saúde, bem-estar, saúde mental e integração comunitária. Agora, com a nova identidade visual, o novo sistema de agendamento e a ampliação da rede, damos mais um passo para modernizar e democratizar esse serviço. Júnior Magalhães - Secretário da Sempre

Saiba como participar do projeto

Para participar das aulas de musculação, é necessário ter no mínimo 15 anos. Menores de 18 anos devem realizar a inscrição presencialmente, acompanhados de um responsável. Para pessoas com mais de 60 anos, é necessário apresentar atestado específico para a prática de musculação.



Durante o cadastro, são solicitadas informações pessoais, contato de emergência e respostas a um questionário sobre saúde e prática de exercícios. Os dados são utilizados para a elaboração da ficha de saúde do aluno.