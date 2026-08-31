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PROTEÇÃO MARÍTIMA

Porto da Barra recebe boias de proteção para banhistas nesta semana

Projeto deve se estender para outras praias de Salvador

Agatha Victoria Reis
Por
Instalação de boias para a proteção marítima
Instalação de boias para a proteção marítima - Foto: Igor Santos / Secom PMS

A instalação de boias para a proteção marítima na praia do Porto da Barra começa nesta terça-feira, 1º. O projeto da Prefeitura de Salvador, em parceria com a Secretaria Especial do Mar (Semar), visa delimitar uma área a 90 metros da faixa de areia, destinada exclusivamente aos banhistas, e impedir a circulação de embarcações motorizadas.

De acordo com a secretária do Mar, Maria Eduarda Lomanto, a instalação das boias é importante para “preservar e evitar os acidentes, que é algo que está aumentando, não só em Salvador, mas no Brasil todo, por conta do excesso de velocidade”.

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A secretaria ainda afirma que o projeto deve se estender para outras praias de Salvador. “As praias têm lugar para a prática esportiva, para as motonáuticas, mas não pode haver essa alta velocidade tão próximo da areia, porque há crianças, famílias e banhistas, em geral”, destacou.

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Como ocorrerá a instalação?

As boias serão instaladas a partir das 7h desta terça-feira, 1º. Serão montadas duas poitas, bases de concreto para a sustentação das boias, que ficarão na faixa de areia do Porto da Barra. Durante a instalação, ocorrerá um isolamento da área para a passagem da retroescavadeira.

O serviço deve ser concluído às 15h, mas a depender da maré, que precisa estar baixa, a instalação das poitas pode ser concluída antes. A instalação completa deve ser concluído na quarta-feira, 2.

Boias serão instaladas
Boias serão instaladas - Foto: Igor Santos / Secom PMS

A instalação contará com o apoio da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e da Guarda Civil Municipal (GCM) para isolamento da área e passagem da retroescavadeira e orientação dos banhistas.

Segundo o inspetor-geral da Guarda Civil Municipal, Marcelo Silva, serão instaladas faixas e placas para orientar os frequentadores e evitar riscos de acidentes. “[Haverá] o deslocamento de um trator que irá puxar as poitas de uma extremidade a outra, pois elas serão colocadas de maneira que fique uma em cada lado da praia”, explicou.

“A ideia é trazer o menor transtorno possível aos frequentadores e nós pedimos a colaboração, porque é algo que trará benefícios a todos, aumentando a segurança dos banhistas ali na praia do Porto da Barra”, completou o inspetor.

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