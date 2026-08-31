Motorista por app é preso por envolvimento em assalto a turista em Salvador

O motorista de aplicativo suspeito de envolvimento no roubo de um turista inglês foi preso no domingo, 30, no bairro de Amaralina, em Salvador. O crime aconteceu em setembro de 2025, e a prisão temporária foi cumprida por policiais da Delegacia de Proteção ao Turista de Salvador (Deltur).

A investigação aponta que o estrangeiro havia participado de uma festa no Rio Vermelho e utilizou um transporte por aplicativo para retornar ao hotel. Durante o deslocamento, três motocicletas interceptaram o veículo. Os homens que ocupavam as motos estavam armados e roubaram o celular e uma pochete do turista.

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A participação do motorista passou a ser investigada porque os criminosos não levaram nenhum pertence dele durante a abordagem. A partir da apuração, ele foi identificado como possível integrante do grupo. Outros suspeitos também são investigados.

"O turista inglês solicitou um transporte por aplicativo e foi interceptado no caminho por outras três motos. Todos com arma de fogo. Levaram todos os pertences do turista e nada do motorista que fazia o transporte. Ele foi investigado e identificado. Assim como seus comparsas também vêm sendo investigados", disse a delegada da Deltur, Marcela Abreu, em entrevista à TV Bahia.

Depois da prisão, o suspeito foi encaminhado à delegacia e submetido aos procedimentos legais. Ele permanece à disposição da Justiça.

A ação foi realizada pela Deltur, unidade do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), com suporte da Coordenação de Inteligência do Departamento de Polícia Técnica (DPT), da Rondesp Atlântico e da 41ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). As equipes continuam as buscas pelos demais envolvidos no crime.