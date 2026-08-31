Motorista é esfaqueado por cobrar pagamento à passageira em Salvador

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Um motorista, de 30 anos, foi esfaqueado por uma passageira, na manhã desta segunda-feira, 31, no bairro Costa Azul, em Salvador. O caso teria ocorrido após o trabalhador cobrar pelo pagamento da corrida.

Em vídeo, filmado pela vítima, é possível ver a discussão entre as partes. A mulher aparece pedindo para deixar o pagamento pendente, para a próxima vez que usar o aplicativo. No entanto, o rapaz explica que neste app específico, não há esta possibilidade.

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Em seguida, a suspeita, que estava acompanhada por uma criança de colo, perde a paciência e saca a arma branca, atingindo a motorista.

Veja vídeo:

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil informa que a 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio) investiga as circunstâncias da lesão corporal. Oitivas e diligências seguem em andamento para o esclarecimento do caso.

Agressora gritou por socorro

Após ser agredido, o trabalhador parou o carro e gritou por socorro. No entanto, após perceber a situação, a mulher começou a pedir ajuda também, tentando se passar por vítima.

Segundo ele, homens se aproximaram para entender o que estava ocorrendo e quase o agrediam, por acharem que ele fosse o errado da situação. Mas ao entenderem o que havia ocorrido, prestaram socorro.