POLÍCIA
Torneio irregular com mais de 90 pássaros é interrompido em Salvador
Operação deteve 35 pessoas por crime de maus-tratos
Um torneio irregular de aves foi identificado e interrompido pela Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa), no último domingo, 30, no bairro de Águas Claras, Salvador. Durante a operação, 95 aves silvestres foram resgatadas e 35 pessoas detidas por crime de maus-tratos.
Os animais eram mantidos ilegalmente em cativeiro e os militares cumpriram a ocorrência depois de uma denúncia anônima do torneio.
As aves estavam confinadas em gaiolas, expostas ao barulho e sem condições mínimas de higiene ou ventilação adequada, foram encaminhadas ao CETAS, onde passarão por avaliação clínica e pelo processo de reabilitação para retorno ao habitat.
No local, as equipes constataram a situação, caracterizada como crime contra a fauna e prática de maus-tratos a animais.
Além dos animais, outros materiais foram apreendidos
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Ao todo, a ação apreendeu:
- 76 hastes para a competição com numeração;
- Gaiola de torneio com capas;
- Gaiola de voador do tipo quadrada e arcada com capa;
- 50 papa-capins;
- 30 papa-capins anilhados;
- 1 papa-capim de costas cinzas;
- 4 papa-capins de costas cinzas anilhados;
- 5 coleirinhas;
- 4 coleirinhas anilhadas;
- 5 brejais, além da condução;
- Além dos 35 indivíduos que foram apresentados na Central de Flagrantes.
O apoio da Companhia de área, Batalhão de Cajazeiras e do ônibus do BEPE foi solicitado para transporte dos conduzidos, bem como dos materiais apreendidos.