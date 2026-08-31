Torneio irregular com mais de 90 pássaros é interrompido em Salvador

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Um torneio irregular de aves foi identificado e interrompido pela Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa), no último domingo, 30, no bairro de Águas Claras, Salvador. Durante a operação, 95 aves silvestres foram resgatadas e 35 pessoas detidas por crime de maus-tratos.

Os animais eram mantidos ilegalmente em cativeiro e os militares cumpriram a ocorrência depois de uma denúncia anônima do torneio.

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As aves estavam confinadas em gaiolas, expostas ao barulho e sem condições mínimas de higiene ou ventilação adequada, foram encaminhadas ao CETAS, onde passarão por avaliação clínica e pelo processo de reabilitação para retorno ao habitat.

No local, as equipes constataram a situação, caracterizada como crime contra a fauna e prática de maus-tratos a animais.

Além dos animais, outros materiais foram apreendidos

Ao todo, a ação apreendeu:

76 hastes para a competição com numeração; ⁠

Gaiola de torneio com capas;

Gaiola de voador do tipo quadrada e arcada com capa; ⁠

50 papa-capins;

30 papa-capins anilhados;

1 papa-capim de costas cinzas;

4 papa-capins de costas cinzas anilhados;

5 coleirinhas;

4 coleirinhas anilhadas;

5 brejais, além da condução;

Além dos 35 indivíduos que foram apresentados na Central de Flagrantes.

O apoio da Companhia de área, Batalhão de Cajazeiras e do ônibus do BEPE foi solicitado para transporte dos conduzidos, bem como dos materiais apreendidos.