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POLÍCIA

Torneio irregular com mais de 90 pássaros é interrompido em Salvador

Operação deteve 35 pessoas por crime de maus-tratos

Alice Paulilo
Por
Mais de 90 aves silvestres foram resgatadas em torneio irregular
Mais de 90 aves silvestres foram resgatadas em torneio irregular - Foto: COPPA

Um torneio irregular de aves foi identificado e interrompido pela Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa), no último domingo, 30, no bairro de Águas Claras, Salvador. Durante a operação, 95 aves silvestres foram resgatadas e 35 pessoas detidas por crime de maus-tratos.

Os animais eram mantidos ilegalmente em cativeiro e os militares cumpriram a ocorrência depois de uma denúncia anônima do torneio.

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As aves estavam confinadas em gaiolas, expostas ao barulho e sem condições mínimas de higiene ou ventilação adequada, foram encaminhadas ao CETAS, onde passarão por avaliação clínica e pelo processo de reabilitação para retorno ao habitat.

No local, as equipes constataram a situação, caracterizada como crime contra a fauna e prática de maus-tratos a animais.

Além dos animais, outros materiais foram apreendidos

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Ao todo, a ação apreendeu:

  • 76 hastes para a competição com numeração; ⁠
  • Gaiola de torneio com capas;
  • Gaiola de voador do tipo quadrada e arcada com capa; ⁠
  • 50 papa-capins;
  • 30 papa-capins anilhados;
  • 1 papa-capim de costas cinzas;
  • 4 papa-capins de costas cinzas anilhados;
  • 5 coleirinhas;
  • 4 coleirinhas anilhadas;
  • 5 brejais, além da condução;
  • Além dos 35 indivíduos que foram apresentados na Central de Flagrantes.

O apoio da Companhia de área, Batalhão de Cajazeiras e do ônibus do BEPE foi solicitado para transporte dos conduzidos, bem como dos materiais apreendidos.

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Tags

aves maus-tratos Polícia

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