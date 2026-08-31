B'DAY
Gravadora anuncia festa de Beyoncé em Salvador
Sony Music confirma evento no dia 8 de setembro para comemorar o 20º aniversário de álbum
A gravadora Sony Music divulgou a realização de um evento em Salvador no dia 8 de setembro de 2026. A celebração marca o vigésimo aniversário do álbum B'Day, já lançado originalmente pela artista Beyoncé, mas que será relançado com novas faixas.
A festa será exclusiva para cerca de 40 fãs da cantora. Para conquistar um convite, os admiradores precisarão responder a um questionário, e as respostas mais criativas serão selecionadas para participar da celebração
Como ter acesso ao evento
O acesso ao evento ocorre mediante cadastro prévio em formulário digital disponibilizado pela gravadora no endereço eletrônico oficial.
O preenchimento do cadastro direciona os dados do usuário para uma seleção voltada à distribuição de convites limitados.
Festa B'Day Salvador
- Sony Music B'Day 20 anos
- Aniversário álbum B'Day Beyoncé Brasil
- Data: 8 de setembro de 2026
- Local: Salvador (BA)
- Tema: 20 anos do álbum B'Day de Beyoncé
- Canal de Inscrição: Formulário digital oficial da gravadora
Ouça o álbum B'Day aqui