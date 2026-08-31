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B'DAY

Gravadora anuncia festa de Beyoncé em Salvador

Sony Music confirma evento no dia 8 de setembro para comemorar o 20º aniversário de álbum

Jair Mendonça Jr
Por
Festa será exclusiva para cerca de 40 fãs da cantora
Festa será exclusiva para cerca de 40 fãs da cantora - Foto: Acervo pessoal

A gravadora Sony Music divulgou a realização de um evento em Salvador no dia 8 de setembro de 2026. A celebração marca o vigésimo aniversário do álbum B'Day, já lançado originalmente pela artista Beyoncé, mas que será relançado com novas faixas.

A festa será exclusiva para cerca de 40 fãs da cantora. Para conquistar um convite, os admiradores precisarão responder a um questionário, e as respostas mais criativas serão selecionadas para participar da celebração

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Como ter acesso ao evento

Para conquistar um convite, os admiradores precisarão responder a um questionário
Para conquistar um convite, os admiradores precisarão responder a um questionário - Foto: Reprodução internet

O acesso ao evento ocorre mediante cadastro prévio em formulário digital disponibilizado pela gravadora no endereço eletrônico oficial.

O preenchimento do cadastro direciona os dados do usuário para uma seleção voltada à distribuição de convites limitados.

Festa B'Day Salvador

  • Sony Music B'Day 20 anos
  • Aniversário álbum B'Day Beyoncé Brasil
  • Data: 8 de setembro de 2026
  • Local: Salvador (BA)
  • Tema: 20 anos do álbum B'Day de Beyoncé
  • Canal de Inscrição: Formulário digital oficial da gravadora

Ouça o álbum B'Day aqui

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