Gravadora anuncia festa de Beyoncé em Salvador

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A gravadora Sony Music divulgou a realização de um evento em Salvador no dia 8 de setembro de 2026. A celebração marca o vigésimo aniversário do álbum B'Day, já lançado originalmente pela artista Beyoncé, mas que será relançado com novas faixas.

A festa será exclusiva para cerca de 40 fãs da cantora. Para conquistar um convite, os admiradores precisarão responder a um questionário, e as respostas mais criativas serão selecionadas para participar da celebração



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Como ter acesso ao evento

Para conquistar um convite, os admiradores precisarão responder a um questionário - Foto: Reprodução internet

O acesso ao evento ocorre mediante cadastro prévio em formulário digital disponibilizado pela gravadora no endereço eletrônico oficial.

O preenchimento do cadastro direciona os dados do usuário para uma seleção voltada à distribuição de convites limitados.

Festa B'Day Salvador

Sony Music B'Day 20 anos

Aniversário álbum B'Day Beyoncé Brasil

Data: 8 de setembro de 2026

Local: Salvador (BA)

Tema: 20 anos do álbum B'Day de Beyoncé

Canal de Inscrição: Formulário digital oficial da gravadora

Ouça o álbum B'Day aqui