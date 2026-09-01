Vice-presidente de banco é morta a facadas em famoso ponto turístico

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A executiva Erin Piacenti, de 32 anos, vice-presidente do Bank of America, foi identificada como a mulher morta após ser esfaqueada na Times Square, um dos pontos turísticos mais movimentados de Nova York, nos Estados Unidos. O ataque aconteceu na segunda-feira, 31, e deixou ainda um homem de 68 anos ferido.

Segundo a polícia de Nova York, a suspeita estava com duas facas e atacou as vítimas nas proximidades da One Times Square, prédio conhecido mundialmente pela tradicional descida da bola durante as comemorações de Ano Novo.

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O homem de 68 anos teria sido a primeira vítima. Ele foi atingido no abdômen e sobreviveu. Logo depois, Erin também foi esfaqueada na região abdominal. A executiva chegou a ser socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Vice-presidente

Piacenti ocupava o cargo de vice-presidente na área de seleção de negócios e conflitos de interesse do Bank of America.

Em comunicado, o banco lamentou a morte da funcionária e manifestou solidariedade aos familiares e amigos.

"Estamos chocados e profundamente entristecidos com a trágica perda de nossa colega. Ela era uma integrante valiosa da equipe e deixará muitas saudades. Nossos sentimentos estão com sua família e todos os seus entes queridos", afirmou.

Suspeita foi morta pela polícia

Depois dos ataques, a mulher armada foi cercada por agentes do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD). A suspeita foi cercada pelos policiais durante alguns minutos. Em determinado momento, ela se levanta e movimenta os braços enquanto segura as facas. Logo depois, avança em direção aos agentes.

Os policiais chegaram a utilizar armas de choque na tentativa de contê-la, mas ela continuou se aproximando. Diante do avanço, um dos agentes efetuou um disparo. A mulher caiu e foi algemada. Segundo a polícia, ela morreu após ser baleada.