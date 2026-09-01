Advogada baiana é assassinada a facadas dentro de apartamento em Lisboa

Uma advogada baiana de 45 anos foi assassinada a facadas dentro do apartamento onde morava, em Lisboa, Portugal. Thaíse Ramos Bacelar foi encontrada morta na noite do último dia 5, na Rua dos Prazeres, na Freguesia da Misericórdia.

O crime aconteceu após uma discussão entre a advogada e um panamenho de 29 anos, que também vivia no imóvel. Os dois alugavam quartos individuais no apartamento, uma prática que se tornou comum em Lisboa diante da alta dos preços dos aluguéis.

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A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi chamada ao endereço depois das 22h30. Ao chegarem, os agentes encontraram a porta do apartamento entreaberta e o suspeito, ensanguentado, na sala. Thaíse estava caída na cozinha, coberta de sangue e com perfurações no rosto e no pescoço.

Uma equipe médica foi acionada, mas apenas confirmou a morte da advogada. O homem foi preso em flagrante e, conforme informações divulgadas pela imprensa local, confessou o assassinato durante o depoimento.

Segundo o relato apresentado aos investigadores, a discussão teria começado por problemas de convivência nas áreas comuns do apartamento. O suspeito afirmou que havia “perdido a cabeça”.

Conflitos anteriores entre os dois já haviam levado a polícia ao mesmo endereço. Vizinhos relataram às autoridades que as brigas costumavam começar por motivos considerados fúteis e depois aumentavam de proporção. Entre os episódios mencionados estavam discussões relacionadas a alimentos comprados por Thaíse que eram retirados da geladeira pelo homem.

Natural de Salvador, Thaíse morava em Portugal havia aproximadamente três anos e trabalhava como advogada. Entre seus clientes estava o governo português. Ela também cursava mestrado com o objetivo de atuar como professora em Lisboa.

Após a liberação pelas autoridades, o corpo foi levado para Salvador. O sepultamento ocorreu no dia 19, no Cemitério Bosque da Paz, em Nova Brasília.

Thaíse não era casada e não tinha filhos. A investigação das autoridades portuguesas deverá apurar em detalhes o que ocorreu durante a discussão e quais circunstâncias levaram ao ataque.

Outro caso envolvendo brasileira

Dias depois, outro assassinato envolvendo uma brasileira foi registrado em Portugal. Gabriela Barbosa, de 33 anos, morreu no dia 12, dentro do apartamento onde morava, em Oeiras. O autor, segundo as informações locais, foi o próprio filho da vítima, de 15 anos.

O adolescente teria aplicado um mata-leão na mãe durante uma discussão, provocando a morte por sufocamento. Depois do crime, permaneceu no imóvel durante o dia seguinte com o corpo de Gabriela e posteriormente se entregou às autoridades.

O jovem morava com a mãe e uma irmã de quatro anos. Antes do assassinato, ele já havia denunciado Gabriela por agressões. O caso era acompanhado pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Portugal.

O pai do adolescente está preso por violência doméstica. Após uma audiência judicial, o rapaz recebeu medidas tutelares. Por ter 15 anos, ele não responde pelo assassinato criminalmente da mesma forma que um adulto.

Gabriela era natural de Osasco, na Grande São Paulo, e havia se mudado para Portugal em 2024 com o marido e os dois filhos.