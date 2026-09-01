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POLÍCIA

Pastor é preso suspeito de estuprar a própria neta antes de ir ao culto

Caso foi denunciado pela mãe da menina

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa da imagem Pastor é preso suspeito de estuprar a própria neta antes de ir ao culto
Foto: Polícia Civil Cuiabá

Um pastor de 60 anos foi preso pela Polícia Civil de Mato Grosso (PCMT), na segunda-feira, 31, suspeito de estuprar a própria neta, uma criança de 8 anos. O caso foi denunciado pela mãe da menina, após perceber alterações no comportamento e queixas de dores da filha.

Segundo a Polícia Civil, a criança havia sido deixada pela mãe na casa do avô no domingo, 30, para acompanhá-lo até a igreja. Na segunda-feira, após retornar para casa, a menina passou a apresentar dores e dificuldade para andar.

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Ao ser questionada pela mãe, a criança chorou e relatou ter sido vítima de violência sexual. Conforme o depoimento, após o abuso, o avô teria determinado que ela tomasse banho antes de ambos seguirem para o culto. Os dois permaneceram na igreja normalmente, segundo o relato.

O suspeito foi preso em flagrante e autuado pelo crime de estupro de vulnerável. Após os procedimentos na unidade policial, ele foi encaminhado para audiência de custódia e permaneceu à disposição da Justiça.

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A ocorrência foi atendida por policiais do Plantão de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica e Sexual de Cuiabá. A Polícia Civil solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante para preventiva.

Também foram requeridas medidas de proteção para a criança, com base na Lei Henry Borel, que estabelece mecanismos de prevenção e enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes.

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Culto pastor Polícia Civil

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