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OPERAÇÃO GUARDIÕES DE FOGO

PF mira ex-PM suspeito de fraudar registro de CAC para obter arma em Salvador

Investigado está custodiado no Complexo Penal de Juazeiro

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa da imagem PF mira ex-PM suspeito de fraudar registro de CAC para obter arma em Salvador
Foto: Jeferson Silva/ Ascom SSP

Um ex-policial militar é alvo da Operação Guardiões de Fogo, deflagrada nesta terça-feira, 1º, pela Polícia Federal (PF) e pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), por meio da COGER (FORCE), em Salvador. A ação cumpre um mandado de busca e apreensão e investiga a posse irregular de arma de fogo de uso restrito.

Segundo as investigações, o ex-PM teria obtido o Certificado de Registro (CR) de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) por meio de fraude no processo administrativo de concessão.

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A apuração aponta que o investigado teria conseguido o registro mesmo sem atender ao requisito legal de idoneidade. Há indícios de omissão de informações e de utilização de elementos considerados inidôneos no procedimento, o que teria possibilitado a concessão irregular do certificado.

As diligências também buscam identificar uma eventual participação de outras pessoas nos fatos investigados.

Imagem ilustrativa da imagem PF mira ex-PM suspeito de fraudar registro de CAC para obter arma em Salvador
Foto: Jeferson Silva/ Ascom SSP

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O ex-policial militar está custodiado no Complexo Penal de Juazeiro. Caso seja condenado pelos crimes que lhe são imputados, poderá ser submetido a penas que, somadas, ultrapassam 10 anos de reclusão.

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