Homem encapuzado invade bar e mata indígena a tiros no extremo sul da Bahia

Siga o A TARDE no Google

Um homem de 35 anos foi morto a tiros dentro de um bar na localidade de São Geraldo, na região de Caraíva, distrito de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. O crime aconteceu na madrugada de sábado, 29.

A vítima foi identificada como Leonardo Alves de Souza, integrante da aldeia Pataxó Boca da Mata.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com testemunhas, o atirador chegou ao estabelecimento a pé e usando uma máscara ou outro tipo de cobertura no rosto. Ele se aproximou de Leonardo e realizou vários disparos. Depois do ataque, o suspeito deixou o local.

Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionadas para fazer a perícia e encaminhar o corpo ao Instituto Médico Legal (IML), onde foi submetido à necropsia.

O corpo foi liberado ainda no sábado e levado para a aldeia Pataxó Boca da Mata. O sepultamento ocorreu no domingo (30).

A investigação está sob responsabilidade da 1ª Delegacia Territorial (DT) de Porto Seguro, que instaurou um inquérito para apurar o homicídio. Segundo a Polícia Civil, testemunhas estão sendo ouvidas e outras diligências são realizadas na tentativa de identificar o responsável pelos disparos e descobrir a motivação do crime.