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Mulher invade salão, esfaqueia manicure e destrói estabelecimento no interior da Bahia

Manicure foi surpreendida pela suspeita enquanto trabalhava e acabou ferida

Luan Julião
Por
Policiais encontraram marcas de sangue no piso e a faca usada no ataque jogada no chão
Policiais encontraram marcas de sangue no piso e a faca usada no ataque jogada no chão - Foto: Reprodução Polícia Civil

Uma mulher de 39 anos foi detida após atacar uma manicure de 29 anos com uma faca dentro de um salão de beleza, no bairro Bolívia, em Ipirá, no interior da Bahia. O caso aconteceu na manhã de sábado, 29.

Segundo informações preliminares, a suspeita chegou ao estabelecimento na garupa de um motoboy e perguntou à vítima, Vanessa da Silva Marinho, se ela era Vanessa. Em seguida, questionou se a manicure conhecia um homem. Após Vanessa responder que não, a mulher teria iniciado uma discussão, passado a xingá-la e a agredi-la.

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No momento do ataque, outras três pessoas estavam no salão: duas clientes e uma profissional que trabalhava com Vanessa. As mulheres gritaram e ajudaram a manicure a escapar da agressora.

Vanessa conseguiu correr até o banheiro do estabelecimento e se trancou no local. Conforme relatou, a suspeita tentou entrar, chegou a chutar a porta, mas não conseguiu.

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Além de ferir a manicure, a suspeita destruiu parte do salão. Imagens do local mostram os danos provocados durante o episódio.

A Polícia Militar foi acionada após receber informações sobre um desentendimento entre duas mulheres. Quando chegaram ao estabelecimento, os policiais encontraram a suspeita agitada na parte dos fundos do salão e realizaram a detenção.

De acordo com a PM, havia marcas de sangue no piso e a faca usada no ataque estava jogada no chão, no lado esquerdo do estabelecimento. Nenhum outro objeto foi encontrado com a mulher durante a abordagem.

Vanessa foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico.

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Tags

ipirá Polícia Tentativa de Homicídio

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