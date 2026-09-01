POLÍCIA
Mulher descobre que era filmada nua no banheiro do trabalho pelo patrão
Empresário admitiu ter colocado celular no banheiro
Uma mulher de 26 anos afirma ter descoberto que era filmada nua enquanto usava o banheiro da imobiliária onde trabalhava em Santa Juliana, no Triângulo Mineiro. Segundo o relato, as imagens teriam sido feitas pelo ex-patrão dela, um empresário de 53 anos.
O caso foi registrado pela Polícia Militar em 29 de junho e é investigado como importunação sexual e registro não autorizado da intimidade sexual. A informação foi divulgada inicialmente pelo g1, que teve acesso ao relato da vítima e ao registro da ocorrência.
De acordo com a mulher, a descoberta aconteceu quando ela precisou utilizar o celular pessoal do empresário para pagar uma marmita. Ao manusear o aparelho, ela teria acessado, sem intenção, as abas abertas e encontrado fotos e vídeos nos quais aparecia nua.
A vítima contou que fotografou a tela do celular para guardar uma possível prova e deixou o local. Posteriormente, decidiu confrontar o ex-patrão. Conforme o boletim de ocorrência, houve uma discussão e o empresário teria dado um tapa no rosto dela. Os dois entraram em luta corporal e foram encaminhados para atendimento médico e, depois, à delegacia.
Empresário admitiu ter colocado celular no banheiro
Ainda conforme o registro policial, o empresário admitiu durante o depoimento que havia escondido um celular no banheiro com o objetivo de fazer as gravações. Ele afirmou, porém, que não teria compartilhado as imagens e negou outras acusações feitas pela ex-funcionária.
Ao todo, seis celulares foram apreendidos e encaminhados para investigação.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) informou que o processo tramita sob segredo de Justiça e, por isso, não poderia fornecer mais detalhes sobre o caso.
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Aproximação teria aumentado antes da descoberta
A mulher relatou que já havia trabalhado na imobiliária anteriormente e retornou ao estabelecimento após receber um convite do empresário. Segundo ela, foi durante esse segundo período que percebeu mudanças no comportamento do ex-patrão.
A vítima afirmou que ele passou a procurar maior proximidade e a solicitar que ela o acompanhasse em atividades que antes realizava sozinho. Ela disse que, apesar das tentativas de aproximação, procurava manter apenas uma relação profissional.
Segundo o relato, a situação chegou a deixá-la desconfortável a ponto de considerar procurar outro emprego. No entanto, ela afirmou que permaneceu na empresa por depender da renda para sustentar a casa.
Com o passar do tempo, a mulher também teria percebido comportamentos que considerava estranhos. Ela contou que o empresário utilizava dois celulares e que passou a acessar conteúdos de suas redes sociais, o que aumentou sua desconfiança.
O caso permanece sob investigação e tramita em segredo de Justiça.