Mulher descobre que era filmada nua no banheiro do trabalho pelo patrão

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Uma mulher de 26 anos afirma ter descoberto que era filmada nua enquanto usava o banheiro da imobiliária onde trabalhava em Santa Juliana, no Triângulo Mineiro. Segundo o relato, as imagens teriam sido feitas pelo ex-patrão dela, um empresário de 53 anos.

O caso foi registrado pela Polícia Militar em 29 de junho e é investigado como importunação sexual e registro não autorizado da intimidade sexual. A informação foi divulgada inicialmente pelo g1, que teve acesso ao relato da vítima e ao registro da ocorrência.

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De acordo com a mulher, a descoberta aconteceu quando ela precisou utilizar o celular pessoal do empresário para pagar uma marmita. Ao manusear o aparelho, ela teria acessado, sem intenção, as abas abertas e encontrado fotos e vídeos nos quais aparecia nua.

A vítima contou que fotografou a tela do celular para guardar uma possível prova e deixou o local. Posteriormente, decidiu confrontar o ex-patrão. Conforme o boletim de ocorrência, houve uma discussão e o empresário teria dado um tapa no rosto dela. Os dois entraram em luta corporal e foram encaminhados para atendimento médico e, depois, à delegacia.

Empresário admitiu ter colocado celular no banheiro

Ainda conforme o registro policial, o empresário admitiu durante o depoimento que havia escondido um celular no banheiro com o objetivo de fazer as gravações. Ele afirmou, porém, que não teria compartilhado as imagens e negou outras acusações feitas pela ex-funcionária.

Ao todo, seis celulares foram apreendidos e encaminhados para investigação.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) informou que o processo tramita sob segredo de Justiça e, por isso, não poderia fornecer mais detalhes sobre o caso.

Aproximação teria aumentado antes da descoberta

A mulher relatou que já havia trabalhado na imobiliária anteriormente e retornou ao estabelecimento após receber um convite do empresário. Segundo ela, foi durante esse segundo período que percebeu mudanças no comportamento do ex-patrão.

A vítima afirmou que ele passou a procurar maior proximidade e a solicitar que ela o acompanhasse em atividades que antes realizava sozinho. Ela disse que, apesar das tentativas de aproximação, procurava manter apenas uma relação profissional.

Segundo o relato, a situação chegou a deixá-la desconfortável a ponto de considerar procurar outro emprego. No entanto, ela afirmou que permaneceu na empresa por depender da renda para sustentar a casa.

Com o passar do tempo, a mulher também teria percebido comportamentos que considerava estranhos. Ela contou que o empresário utilizava dois celulares e que passou a acessar conteúdos de suas redes sociais, o que aumentou sua desconfiança.

O caso permanece sob investigação e tramita em segredo de Justiça.