Tragédia no Nepal: avalanche no Himalaia soma mais de 1.000 mortes

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A tragédia no Nepal segue aumentando os registros de mortos. O balanço oficial divulgado pela autoridade de gestão de desastres do país constatou 1.003 pessoas encontradas sem vida após avalanche que atingiu a fronteira com a China.

Nos dois países, o número total de vítimas fatais está em 1.003 e junto com os registros da região autônoma do Tibete, são 4.462 pessoas desaparecidas. No Tibete foram confirmadas 16 mortes.



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Dos desaparecidos, 3.916 foram em território nepalês e 546 no Tibete, de acordo com as autoridades dos dois países.



A avalanche foi provocada pela queda de geleira no topo do Himalaia, a qual desencadeou na enorme onda de água gelada, que levou detritos e destruiu vilarejos inteiros.

Entre os desaparecidos no Nepal, estão 583 estrangeiros de mais de 30 nacionalidades. Já na China, 261 estrangeiros de 23 países seguem sem ser localizados.

Desaparecidos estrangeiros

Os balanços apontam que os indianos desaparecidos aparecem entre os grupos mais numerosos. Segundo Nova Délhi, 275 cidadãos indianos estão desaparecidos, além de outras 128 pessoas de origem indiana não localizadas no Nepal.

Os balanços apontam que, entre os estrangeiros ainda não localizados estão:

62 ucranianos;

51 malaios;

42 australianos;

33 britânicos.

Conforme informações do departamento de turismo do Nepal e de embaixadas.

De acordo com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, 85 cidadãos americanos também seguem desaparecidos.

Na Índia, autoridades de Uttar Pradesh informaram ter recuperado 17 corpos em rios, que podem pertencer a vítimas da avalanche. Os corpos ainda passam por identificação e, por isso, não foram contabilizados no número oficial de mortos.

Avalanche provocada por mudanças climáticas

O primeiro-ministro nepalês, Balendra Shah, classificou a avalanche ocorrida na semana passada no Himalaia como um evento incomum e afirmou que as mudanças climáticas estão relacionadas à tragédia. Diante disso, o chefe de governo cobrou a adoção de medidas internacionais.

O desastre, que atingiu áreas habitadas, é atribuído ao colapso de uma geleira na região de fronteira entre Nepal e China. Apesar disso, a causa exata do rompimento ainda não foi determinada.

O avanço das temperaturas globais tem acelerado o derretimento das massas de gelo em diferentes regiões do planeta, aumentando os riscos de eventos dessa natureza. No Himalaia, considerado a maior cordilheira do mundo, pesquisadores apontam que o processo de descongelamento ocorre de forma cada vez mais rápida.