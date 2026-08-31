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TRAGÉDIA

Discussão sobre pimenta durante almoço em família acaba em assassinato

Jovem de 22 anos foi preso sob acusação de homicídio

Edvaldo Sales
Por
Jovem de 22 anos foi preso sob acusação de homicídio
Jovem de 22 anos foi preso sob acusação de homicídio - Foto: Divulgação e Reprodução

Uma tragédia marcou o que era para ser uma confraternização entre familiares em um condomínio na cidade de Albuquerque, no Novo México, nos Estados Unidos, na última quinta-feira, 27.

Ervin Joaquin Gutierrez, de 22 anos, foi preso sob acusação de homicídio após matar um primo, Nathaniel Cavazos, de 25, durante uma discussão sobre a picância da pimenta em uma prato de enchiladas verdes.

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Os dois homens e um terceiro primo passaram a tarde juntos e compraram alimentos para cozinhar. Em determinado momento, Gutierrez passou a insistir, repetidamente, que a pimenta utilizada em seu prato era mais picante do que a presente no prato de Nathaniel, segundo declaração obtida pela NBC News.

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Já o primo, argumentou que todos consumiam a mesma comida e que não haveria diferença no tempero. Ainda segundo o depoimento, houve uma tentativa de apaziguar a situação, com a sugestão de um passeio com um cão.

Porém, a solução não funcionou e a discussão evoluiu para uma briga física do lado de fora do complexo de apartamentos onde estavam. De acordo com o relato do terceiro primo que testemunhou a cena, Nathaniel agrediu Ervin com força e o fez sangrar.

“Como você pôde fazer isso comigo?”

No momento em que Cavazos decidiu encerrar a briga e se afastar, Ervin sacou uma pistola e disparou contra ele. Antes de atirar três vezes pelas costas da vítima, Ervin teria gritado: “Somos família! Somos família! Como você pôde fazer isso comigo?”.

Por volta das 23h, a polícia foi acionada e encontrou Nathaniel sem vida em uma passarela entre os prédios. Uma pistola, pertencente à vítima, foi localizada a cerca de dez metros do corpo. Ervin fugiu logo após o crime, mas foi localizado e preso na noite de sexta-feira, 28.

Um parente que presenciou o crime mostrou às autoridades uma mensagem enviada por Ervin via Snapchat, na qual ele demonstrava dúvida sobre o estado de Nathaniel: “Ele está mesmo morto? Eu não queria matá-lo, mas também não queria que ele me matasse”.

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Tags

crime estados unidos violência

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