Discussão sobre pimenta durante almoço em família acaba em assassinato

Uma tragédia marcou o que era para ser uma confraternização entre familiares em um condomínio na cidade de Albuquerque, no Novo México, nos Estados Unidos, na última quinta-feira, 27.

Ervin Joaquin Gutierrez, de 22 anos, foi preso sob acusação de homicídio após matar um primo, Nathaniel Cavazos, de 25, durante uma discussão sobre a picância da pimenta em uma prato de enchiladas verdes.

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Os dois homens e um terceiro primo passaram a tarde juntos e compraram alimentos para cozinhar. Em determinado momento, Gutierrez passou a insistir, repetidamente, que a pimenta utilizada em seu prato era mais picante do que a presente no prato de Nathaniel, segundo declaração obtida pela NBC News.

Já o primo, argumentou que todos consumiam a mesma comida e que não haveria diferença no tempero. Ainda segundo o depoimento, houve uma tentativa de apaziguar a situação, com a sugestão de um passeio com um cão.

Porém, a solução não funcionou e a discussão evoluiu para uma briga física do lado de fora do complexo de apartamentos onde estavam. De acordo com o relato do terceiro primo que testemunhou a cena, Nathaniel agrediu Ervin com força e o fez sangrar.

“Como você pôde fazer isso comigo?”

No momento em que Cavazos decidiu encerrar a briga e se afastar, Ervin sacou uma pistola e disparou contra ele. Antes de atirar três vezes pelas costas da vítima, Ervin teria gritado: “Somos família! Somos família! Como você pôde fazer isso comigo?”.

Por volta das 23h, a polícia foi acionada e encontrou Nathaniel sem vida em uma passarela entre os prédios. Uma pistola, pertencente à vítima, foi localizada a cerca de dez metros do corpo. Ervin fugiu logo após o crime, mas foi localizado e preso na noite de sexta-feira, 28.

Um parente que presenciou o crime mostrou às autoridades uma mensagem enviada por Ervin via Snapchat, na qual ele demonstrava dúvida sobre o estado de Nathaniel: “Ele está mesmo morto? Eu não queria matá-lo, mas também não queria que ele me matasse”.