Magarigawa Club: conheça paraíso automotivo do multimilionário japonês

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Um multimilionário japonês transformou a paixão por carros em um paraíso automotivo privado. O resultado desse sonho foi o Magarigawa Club, primeiro resort de corrida exclusivo para membros da Ásia.

O complexo oferece uma experiência única de pilotar supercarros em uma pista profissional e depois relaxar em um hotel cinco estrelas com spa, piscina infinita e restaurante gourmet. O resort está localizado a cerca de 100 quilômetros do centro de Tóquio, na Prefectura de Chiba.

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Experiência vai além da pista

Dentro do próprio resort, os hóspedes podem se acomodar em um hotel de luxo e aproveitar diferentes opções de lazer após as sessões de pilotagem. A estrutura inclui restaurante de alto padrão, piscina infinita com vista para a paisagem natural, além de ginásio, spa, bar e karaoke.

A proposta do Magarigawa Club é integrar a experiência automotiva à hospitalidade de alto padrão, criando um complexo em que a paixão por carros divide espaço com conforto e entretenimento.

Pista une desafios técnicos e estrutura de alto padrão

Com 3,5 quilômetros de extensão, o circuito é um dos principais destaques do Magarigawa Club. O traçado reúne 22 curvas e mudanças significativas de elevação, criando diferentes desafios técnicos para os pilotos.

A reta principal, com 800 metros, permite que supercarros de alta potência atinjam grandes velocidades. Já o pit lane interno é climatizado e oferece uma estrutura voltada à preparação dos veículos.

A segurança segue padrões internacionais, enquanto a estrutura do circuito atende tanto entusiastas quanto pilotos experientes que buscam aprimorar as técnicas de condução.

Privacidade é parte da experiência

Construído em meio à floresta, longe de localidades e comunidades próximas, o complexo foi planejado para garantir privacidade aos membros. A localização permite que os motores sejam acelerados em alto volume sem gerar incômodo com ruídos para a vizinhança.

Para viabilizar a construção do circuito e das demais instalações, o empresário realizou um amplo trabalho de terraplanagem, incluindo o desbaste de uma montanha na Prefeitura de Chiba.

Modelo exclusivo para membros asiáticos

O Magarigawa Club funciona por meio de adesão de membros, com acesso controlado às instalações. O modelo garante exclusividade, preserva a experiência premium e evita a superlotação das pistas.

Inaugurado em meados de 2023, o empreendimento levou para a Ásia um conceito já conhecido na Europa, clube de condução privado voltado a um grupo restrito de entusiastas automotivos.

A proposta é semelhante à do Ascari Race Resort, em Ronda, Málaga. A diferença é que o Magarigawa foi o primeiro empreendimento desse tipo criado no continente asiático e, em menos de três anos de operação, passou a se destacar entre os destinos para amantes de automóveis na região.

Clube ganha espaço entre marcas premium

A estrutura do Magarigawa Club também passou a atrair marcas premium interessadas em realizar eventos corporativos voltados ao mercado asiático. A combinação entre uma pista profissional e a infraestrutura hoteleira oferece espaço para lançamentos de produtos e experiências exclusivas.

Desde a inauguração, o complexo também recebe eventos especiais e alguns dos carros mais emblemáticos da história automotiva, ampliando a experiência oferecida aos membros e visitantes.

Em três anos de funcionamento, o Magarigawa Club se consolidou no segmento de “race resorts”, reforçando a presença desse modelo de negócio no mercado asiático.