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Elon Musk tem fortuna maior que o PIB da maioria dos países da América do Sul

Patrimônio do bilionário supera o PIB de 11 países, segundo dados de abril de 2026

Luan Julião
Por
Fortuna de Musk supera o PIB de Argentina, Colômbia, Chile e outros países da região
Fortuna de Musk supera o PIB de Argentina, Colômbia, Chile e outros países da região - Foto: Britta Pedersen | POOL | AFP

A fortuna de Elon Musk atingiu US$ 870 bilhões, o equivalente a aproximadamente R$ 4,5 trilhões, segundo dados divulgados pela Forbes nesta sexta-feira, 28. O patrimônio do empresário já é maior que o Produto Interno Bruto (PIB) de 11 dos 12 países da América do Sul.

Na comparação com as maiores economias da região, apenas o Brasil permanece à frente de Musk. O país registra um PIB nominal de US$ 2,28 trilhões, cerca de R$ 11,83 trilhões. Já a Argentina, que aparece em segundo lugar entre os países sul-americanos, tem PIB estimado em US$ 681 bilhões, valor inferior à fortuna do empresário.

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O patrimônio de Musk também supera os PIBs de Colômbia, Chile, Peru, Equador, Venezuela, Uruguai, Bolívia, Paraguai, Guiana e Suriname. A soma dos PIBs dos 12 países sul-americanos chega a US$ 4,58 trilhões.

A diferença aumentou após a valorização da SpaceX, empresa de fabricação de foguetes e satélites controlada por Musk. Em julho deste ano, a companhia estreou na Bolsa de Valores dos Estados Unidos com uma avaliação de US$ 2 trilhões. Atualmente, o valor de mercado da empresa está em aproximadamente US$ 1,9 trilhão.

De acordo com a Forbes, Musk possui cerca de 38% da SpaceX. A abertura de capital e a valorização da empresa contribuíram para o crescimento recente da fortuna do empresário, que já ultrapassava o PIB de mais de dez países da América do Sul.

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Os dados utilizados na comparação são de abril de 2026. A Guiana Francesa não aparece na relação por ser um território francês.

Brasil continua distante

Apesar da dimensão da fortuna de Musk, o empresário ainda está abaixo da economia brasileira. O PIB do Brasil é estimado em US$ 2,28 trilhões, enquanto o patrimônio do bilionário corresponde a US$ 870 bilhões.

A expectativa de analistas do mercado financeiro é de que a economia brasileira cresça 1,95% em 2026. Se essa projeção se confirmar, o PIB do país deverá chegar a aproximadamente R$ 12,06 trilhões.

O PIB representa a soma dos bens e serviços produzidos e vendidos dentro de um país ao longo de um ano.

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Tags

Economia brasileira elon musk PIB América do Sul SpaceX

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