Donos de rede de supermercados com lojas na Bahia perdem R$ 6 bilhões

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A família controladora do Grupo Mateus, rede de supermercados com 11 unidades na Bahia, perdeu mais da metade de sua fortuna em um ano. Segundo o ranking de bilionários brasileiros da revista Forbes, divulgado nesta sexta-feira, 28, o patrimônio dos representantes da família caiu 53,8%, de cerca de R$ 11,9 bilhões em 2025 para R$ 5,5 bilhões em 2026, uma retração de R$ 6,4 bilhões.

O maior impacto foi registrado na fortuna de Ilson Mateus Rodrigues, de 63 anos, fundador do grupo. O empresário tinha patrimônio estimado em R$ 7,7 bilhões no ano passado e agora aparece com R$ 3,5 bilhões, uma redução de 54,5%.

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Ilson Mateus Rodrigues, fundador do Grupo Mateus - Foto: Divulgação | Mix Mateus

Ilson Mateus e seus dois filhos são os únicos empresários do Maranhão presentes na atual lista de bilionários brasileiros da Forbes.

Filhos também perderam mais da metade

Denilson Pinheiro Rodrigues, de 38 anos, e Ilson Mateus Rodrigues Júnior, de 42, também registraram uma queda expressiva no patrimônio.

Em 2025, cada um tinha uma fortuna estimada em R$ 2,1 bilhões. No levantamento deste ano, o patrimônio individual caiu para R$ 1 bilhão, redução de aproximadamente 52%.

A família também perdeu uma integrante no ranking. Maria Barros Pinheiro, de 64 anos, mãe de Denilson e Ilson Júnior, aparecia na lista de 2025 com patrimônio superior a R$ 2,3 bilhões, mas não consta no levantamento de 2026.

Grupo Mateus mantém 11 lojas na Bahia

O Grupo Mateus possui 11 unidades em funcionamento na Bahia, sendo uma em Salvador, no Salvador Norte Shopping, e outras dez distribuídas pelo interior do estado. A companhia também mantém um Centro de Distribuição em Feira de Santana.

As operações estão presentes em cidades como Feira de Santana, Vitória da Conquista, Juazeiro, Itabuna, Ilhéus, Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Barreiras, Alagoinhas e Jacobina, além da capital baiana.

Apesar da presença no estado, o grupo passou por uma redução de sua estrutura em 2026. Ao todo, 28 lojas foram fechadas em diferentes estados, segundo as informações apresentadas no levantamento, com demissões que atingiram 6.673 trabalhadores.

Demissões e redução da operação

Nos primeiros meses de 2026, mais de 6 mil funcionários foram desligados em seis dos nove estados onde o Grupo Mateus atua.

No fim de 2025, a companhia tinha aproximadamente 47,9 mil trabalhadores. No primeiro trimestre deste ano, o número caiu para cerca de 41,2 mil, uma redução superior a 13%.

Os cortes foram apresentados pelo grupo como parte de ajustes operacionais voltados à otimização da dívida líquida e à busca por maior eficiência.

As mudanças atingiram as operações na Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Piauí e Sergipe. A empresa também anunciou alterações em sua atuação na Paraíba, Pernambuco e Alagoas, onde a bandeira passou a ser concentrada no Novo Atacarejo, rede adquirida pelo Grupo Mateus no fim de 2024.