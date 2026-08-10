Após demissão em massa, gigante dos supermercados anuncia nova loja

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O Grupo Mateus inaugurou uma unidade do Mix Mateus em Cametá, no Pará, ampliando sua rede de atacarejos no estado. Com 3.849 m² de área de vendas, a loja é a primeira operação da bandeira no município e integra o ritmo de expansão da companhia em 2026.

A chegada da empresa à cidade amplia a presença do grupo no mercado paraense e deve movimentar a economia local com a criação de empregos diretos e indiretos.

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“Chegamos trazendo para a comunidade a geração de empregos diretos e indiretos, fortalecemos o comércio local e ampliamos o acesso da população a produtos, serviços e oportunidades”, afirmou o grupo em publicação nas redes sociais.

Cametá entra no mapa da expansão

A abertura faz parte do plano de crescimento do Grupo Mateus, que já inaugurou 12 operações em 2026. Com as novas lojas, a companhia alcançou 314 unidades em funcionamento no Brasil.

Entre as novas operações abertas em 2026, seis estão no Maranhão, duas em Pernambuco, duas no Pará, uma no Piauí e uma em Alagoas. A expansão inclui quatro atacarejos Mix Mateus: dois no Maranhão, em Imperatriz e Caxias; um em Arapiraca; e agora a unidade de Cametá.

O grupo também inaugurou dois estabelecimentos do Novo Atacarejo em Pernambuco, nas cidades de Jaboatão dos Guararapes e Igarassu. Na Bahia, a rede inaugurou sua 11ª loja no final de 2025, localizada em Salvador.

Expansão ocorre após reestruturação

O avanço da rede acontece em paralelo a uma reestruturação interna do Grupo Mateus, que ganhou repercussão nos últimos meses.

O processo resultou no fechamento de 28 lojas e na demissão de aproximadamente 6,6 mil funcionários. Entre o quarto trimestre de 2025 e o primeiro trimestre de 2026, o número de trabalhadores da companhia caiu 13,9%.

Apesar da redução da estrutura em algumas áreas, a empresa mantém o movimento de abertura de novas unidades em diferentes estados.

No ranking de 2026 da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), o Grupo Mateus aparece na terceira colocação entre as maiores empresas do setor no país. A companhia registrou faturamento de R$ 31 bilhões e manteve a posição obtida no levantamento anterior.