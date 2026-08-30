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DISPUTA

Presidente da Venezuela diz que país manterá controle de seu petróleo

Declaração aconteceu após novo acordo firmado com os Estados Unidos

Edvaldo Sales
Por
Declaração aconteceu após novo acordo firmado com os Estados Unidos
Declaração aconteceu após novo acordo firmado com os Estados Unidos - Foto: AFP

A Venezuela manterá o controle de seu petróleo após o novo acordo firmado com os Estados Unidos, garantiu a presidente interina Delcy Rodriguez no sábado, 29.

“Uma coisa deve estar completamente clara: a Venezuela retém a posse e soberania sobre os seus recursos”, disse Rodriguez em discurso na rede de televisão estatal.

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A fala vai na contramão do anúncio feito pelo presidente americano Donald Trump na última sexta-feira, 28.

O presidente americano falou que as duas nações haviam firmado “o maior acordo de petróleo da História mundial” e que o seu país haviam “assegurado controle majoritário” dos mais de 65 bilhões de barris das reservas venezuelanas, dobrando as reservas dos EUA.

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Rodriguez, que foi vice do presidente Nicolás Maduro, preso e deposto por Trump, pontuou que o acordo com os EUA tem o objetivo de tornar recursos subterrâneos “frios e inertes” em “fonte de bem-estar econômico e social para o povo da Venezuela” através de US$ 100 bilhões (R$ 519 bilhões) de investimentos privados de empresas americanas que teriam o objetivo de revitalizar a indústria do país.

A justificativa da presidente interina é uma resposta a críticas nas redes sociais, inclusive de apoiadores de seu governo, que enxergam na parceria com os americanos uma perda da soberania venezuelana sobre suas riquezas, com direito a poucos benefícios e alto custo político.

Seu partido, que governa a Venezuela, declarou no sábado que apoia medidas econômicas “que priorizam interesses nacionais e tornem possível superar o imapcto de mais de uma década de sanções econômicas, medidas coercitivas unilaterais e bloqueios injustos”, de acordo com a AFP.

Ao longo dos anos Maduro, o partido se mostrou crítico das sanções americanas à economia do país. Washington tem revertido estas medidas sobre o setor petrolífero venezuelano agora sob o comando de Delcy Rodriguez.

A produção cresceu para 1,2 milhões de barris ao dia (+ 29,8%) entre janeiro e julho, ainda muito abaixo dos 3 milhões atingidos diariamente há 25 anos. Estes valores devem aumentar com o novo acordo – como é de interesse dos EUA.

A presidente interina prometeu aos venezuelanos a entrada de US$ 204 bilhões (R$ 1,06 trilhão) em receita fiscal com o acordo, mas não detalhou como o dinheiro chegaria ao país. Mesmo com a indefinição do cenário, a ex-ministra de Energia da Venezuela, Dolores Dobarro, acredita que a parceria com Trump foi positiva.

À AFP ela disse que “se tudo for feito corretamente, esta será uma grande oportunidade para a Venezuela ver seu setor petrolífero renascido”.

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