Presidente da Venezuela diz que país manterá controle de seu petróleo

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A Venezuela manterá o controle de seu petróleo após o novo acordo firmado com os Estados Unidos, garantiu a presidente interina Delcy Rodriguez no sábado, 29.

“Uma coisa deve estar completamente clara: a Venezuela retém a posse e soberania sobre os seus recursos”, disse Rodriguez em discurso na rede de televisão estatal.

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A fala vai na contramão do anúncio feito pelo presidente americano Donald Trump na última sexta-feira, 28.

O presidente americano falou que as duas nações haviam firmado “o maior acordo de petróleo da História mundial” e que o seu país haviam “assegurado controle majoritário” dos mais de 65 bilhões de barris das reservas venezuelanas, dobrando as reservas dos EUA.

Rodriguez, que foi vice do presidente Nicolás Maduro, preso e deposto por Trump, pontuou que o acordo com os EUA tem o objetivo de tornar recursos subterrâneos “frios e inertes” em “fonte de bem-estar econômico e social para o povo da Venezuela” através de US$ 100 bilhões (R$ 519 bilhões) de investimentos privados de empresas americanas que teriam o objetivo de revitalizar a indústria do país.

A justificativa da presidente interina é uma resposta a críticas nas redes sociais, inclusive de apoiadores de seu governo, que enxergam na parceria com os americanos uma perda da soberania venezuelana sobre suas riquezas, com direito a poucos benefícios e alto custo político.

Seu partido, que governa a Venezuela, declarou no sábado que apoia medidas econômicas “que priorizam interesses nacionais e tornem possível superar o imapcto de mais de uma década de sanções econômicas, medidas coercitivas unilaterais e bloqueios injustos”, de acordo com a AFP.

Ao longo dos anos Maduro, o partido se mostrou crítico das sanções americanas à economia do país. Washington tem revertido estas medidas sobre o setor petrolífero venezuelano agora sob o comando de Delcy Rodriguez.

A produção cresceu para 1,2 milhões de barris ao dia (+ 29,8%) entre janeiro e julho, ainda muito abaixo dos 3 milhões atingidos diariamente há 25 anos. Estes valores devem aumentar com o novo acordo – como é de interesse dos EUA.

A presidente interina prometeu aos venezuelanos a entrada de US$ 204 bilhões (R$ 1,06 trilhão) em receita fiscal com o acordo, mas não detalhou como o dinheiro chegaria ao país. Mesmo com a indefinição do cenário, a ex-ministra de Energia da Venezuela, Dolores Dobarro, acredita que a parceria com Trump foi positiva.

À AFP ela disse que “se tudo for feito corretamente, esta será uma grande oportunidade para a Venezuela ver seu setor petrolífero renascido”.