TRAGÉDIA
Número de mortos pelas enchentes no Nepal chega a quase 700
Reconstrução das áreas afetadas pode custar até R$ 26 bilhões
Subiu para 675 o número de mortos após as fortes chuvas que atingiram o Nepal, segundo atualização das autoridades de gestão de desastres divulgada neste sábado, 29.
Nepal precisará de US$ 4 bilhões a US$ 5 bilhões (cerca de R$ 20,8 bilhões a R$ 26 bilhões, pela cotação atual) para reconstruir as áreas afetadas pelas enchentes.
O país afirmou que precisa de ajuda estrangeira em áreas técnicas e especializadas, mas não de equipes internacionais de busca e salvamento em geral.
O ministro das Relações Exteriores, Shisir Khanal, disse que os socorristas nepaleses conseguem conduzir as operações de resgate por conta própria neste momento.
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Pedido de ajuda
Segundo Khanal, o governo solicitou apoio internacional em áreas nas quais o país não possui conhecimento técnico suficiente.
Entre elas estão o resgate de pessoas que podem estar presas em túneis de usinas hidrelétricas, a recuperação da comunicação e do transporte em regiões onde pontes foram destruídas, além da identificação de corpos.
Além disso, o Nepal busca ajuda para realizar testes de DNA e ampliar a capacidade de armazenamento de corpos.
“Já fizemos pedidos por serviços especializados e assistência técnica em áreas onde não temos expertise e conhecimento técnico suficientes”, afirmou Khanal à Reuters na de sexta-feira, 28.
Ele falou que algumas pessoas podem ter ficado presas em túneis de usinas hidrelétricas. O Nepal tem pouca experiência nesse tipo de estrutura e precisa de equipamentos e conhecimento especializado para realizar os resgates.
Hospitais sobrecarregados
As equipes de resgate recuperaram corpos em Chitwan e Nawalparasi, nas planícies do Nepal, a cerca de 100 quilômetros do epicentro do desastre.
De acordo com Khanal, mais corpos podem ser encontrados nessas áreas. Ele relatou que os hospitais estão sobrecarregados e não têm refrigeradores suficientes para armazená-los.
Destruição
A enchente devastou áreas próximas à fronteira com a China, destruindo cidades e danificando usinas hidrelétricas.
As autoridades nepalesas disseram que escolas, hospitais, estradas, pontes, usinas hidrelétricas e outras estruturas foram severamente danificadas.
Cerca de duas dezenas de pontes foram destruídas, afetando o transporte e a comunicação na região atingida.
O governo do Nepal pediu a Índia e China que reabram antecipadamente rotas de transporte e comunicação em áreas afetadas pelo desastre.
Nepal rejeita ajuda para busca e salvamento
Países como Índia, China, Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul, Sri Lanka e Bangladesh haviam manifestado interesse em enviar equipes de busca e salvamento, segundo o Kathmandu Post.
No entanto, o Ministério das Relações Exteriores do Nepal afirmou que o país conseguiria conduzir sozinho as operações de busca e salvamento naquele momento.
Ainda segundo Khanal, a decisão não significa rejeição à ajuda estrangeira em todas as áreas. Ele ressaltou que o país não precisa de equipes internacionais para as operações gerais de resgate, que já são conduzidas pelos próprios socorristas. A declaração foi dada para a Reuters.
O ministro afirmou ainda que o Nepal deverá precisar de ajuda internacional na reconstrução e na recuperação das áreas destruídas pelo desastre.
O que aconteceu?
Na quarta-feira, 26, o colapso de uma geleira liberou uma grande quantidade de rochas, gelo, lama e detritos pelos sistemas fluviais do Himalaia, provocando a enchente na região de fronteira com a China.