Número de mortos pelas enchentes no Nepal chega a quase 700

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Subiu para 675 o número de mortos após as fortes chuvas que atingiram o Nepal, segundo atualização das autoridades de gestão de desastres divulgada neste sábado, 29.

Nepal precisará de US$ 4 bilhões a US$ 5 bilhões (cerca de R$ 20,8 bilhões a R$ 26 bilhões, pela cotação atual) para reconstruir as áreas afetadas pelas enchentes.

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O país afirmou que precisa de ajuda estrangeira em áreas técnicas e especializadas, mas não de equipes internacionais de busca e salvamento em geral.

O ministro das Relações Exteriores, Shisir Khanal, disse que os socorristas nepaleses conseguem conduzir as operações de resgate por conta própria neste momento.

Pedido de ajuda

Segundo Khanal, o governo solicitou apoio internacional em áreas nas quais o país não possui conhecimento técnico suficiente.

Entre elas estão o resgate de pessoas que podem estar presas em túneis de usinas hidrelétricas, a recuperação da comunicação e do transporte em regiões onde pontes foram destruídas, além da identificação de corpos.

Além disso, o Nepal busca ajuda para realizar testes de DNA e ampliar a capacidade de armazenamento de corpos.

“Já fizemos pedidos por serviços especializados e assistência técnica em áreas onde não temos expertise e conhecimento técnico suficientes”, afirmou Khanal à Reuters na de sexta-feira, 28.

Ele falou que algumas pessoas podem ter ficado presas em túneis de usinas hidrelétricas. O Nepal tem pouca experiência nesse tipo de estrutura e precisa de equipamentos e conhecimento especializado para realizar os resgates.

Hospitais sobrecarregados

As equipes de resgate recuperaram corpos em Chitwan e Nawalparasi, nas planícies do Nepal, a cerca de 100 quilômetros do epicentro do desastre.

De acordo com Khanal, mais corpos podem ser encontrados nessas áreas. Ele relatou que os hospitais estão sobrecarregados e não têm refrigeradores suficientes para armazená-los.

Destruição

A enchente devastou áreas próximas à fronteira com a China, destruindo cidades e danificando usinas hidrelétricas.

As autoridades nepalesas disseram que escolas, hospitais, estradas, pontes, usinas hidrelétricas e outras estruturas foram severamente danificadas.

Cerca de duas dezenas de pontes foram destruídas, afetando o transporte e a comunicação na região atingida.

O governo do Nepal pediu a Índia e China que reabram antecipadamente rotas de transporte e comunicação em áreas afetadas pelo desastre.

Nepal rejeita ajuda para busca e salvamento

Países como Índia, China, Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul, Sri Lanka e Bangladesh haviam manifestado interesse em enviar equipes de busca e salvamento, segundo o Kathmandu Post.

No entanto, o Ministério das Relações Exteriores do Nepal afirmou que o país conseguiria conduzir sozinho as operações de busca e salvamento naquele momento.

Ainda segundo Khanal, a decisão não significa rejeição à ajuda estrangeira em todas as áreas. Ele ressaltou que o país não precisa de equipes internacionais para as operações gerais de resgate, que já são conduzidas pelos próprios socorristas. A declaração foi dada para a Reuters.

O ministro afirmou ainda que o Nepal deverá precisar de ajuda internacional na reconstrução e na recuperação das áreas destruídas pelo desastre.

O que aconteceu?

Na quarta-feira, 26, o colapso de uma geleira liberou uma grande quantidade de rochas, gelo, lama e detritos pelos sistemas fluviais do Himalaia, provocando a enchente na região de fronteira com a China.