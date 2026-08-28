Número de mortos após enchentes entre Nepal e Tibete passa de 540

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A polícia do Nepal disse que o número de mortos nas enchentes que atingiram o país asiático na quarta-feira chegou a 538. No Tibete, foram registradas cinco mortes.

Segundo a imprensa estatal chinesa, as cinco mortes no Tibete aconteceram em consequência das inundações. As autoridades informaram que 558 pessoas estão desaparecidas atualmente na região.

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As equipes de busca recuperaram corpos nos distritos de Rasuwa e Nuwakot, que estão entre as áreas mais afetadas. Porém, a maior parte dos mortos foi localizada em Chitwan, por onde passa o rio Trishuli antes de desaguar no rio Seti Gandaki.

Mais de 500 desaparecidos no Tibete

As autoridades informaram que cinco pessoas morreram e que 558 continuam desaparecidas após as inundações no lado tibetano da fronteira.

Um vídeo de vigilância gravado no lado chinês mostra o momento em que uma parede de lama e detritos avança sobre um edifício de vários andares e o engole, enquanto dezenas de pessoas correm para fugir. A enxurrada também arrastou ônibus e carros.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), devido à força da torrente, o episódio chegou a ser registrado como um “evento sísmico” de magnitude 5,2. O fenômeno teria sido provocado pelo desmoronamento de uma geleira.

No Nepal, a enxurrada atingiu o vale do rio Trishuli, no distrito de Nuwakot, ao norte de Katmandu, e o vale do Bhote Koshi, a leste da capital.

Turistas desaparecidos

O Escritório de Turismo revelou que vinte e quatro horas depois do desastre as autoridades do Nepal continuavam sem notícias de 823 pessoas, incluindo 517 turistas estrangeiros. Somando os dois países, a estimativa mais recente aponta cerca de 700 turistas desaparecidos.

Entre os estrangeiros não localizados estão:

178 cidadãos da Índia

65 dos Estados Unidos

53 da Ucrânia

51 da Malásia

35 da Austrália

33 do Reino Unido

25 do Canadá.

A Espanha informou que quatro de seus cidadãos também não foram localizados.

No lado chinês, a imprensa estatal afirmou que o deslizamento de lama que atingiu o porto tibetano de Gyirong deixou 558 desaparecidos, entre eles 260 estrangeiros. As nacionalidades dessas pessoas não foram divulgadas.

Povoados destruídos

Os socorristas avançavam com dificuldade pela lama e pelos destroços nas áreas atingidas, onde os deslizamentos soterraram os andares inferiores de edifícios de vários pavimentos.

O diretor no Nepal da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, David Fisher, alertou para a dimensão da destruição.

“Povoados inteiros e áreas de comércio foram destruídos”, afirmou Fisher.

Os Estados Unidos prometeram US$ 500 mil em ajuda.

O Exército nepalês está realizando sobrevoos na região e resgatou dezenas de pessoas. Moradores de áreas próximas ao rio, consideradas de risco, receberam ordens para deixar suas casas.

Medo de nova inundação

De acordo com especialistas, o desastre pode não ter terminado. Um bloqueio no curso de um rio entre Nepal e China pode provocar uma nova inundação.

“Como ainda há um bloqueio na parte alta do rio que faz fronteira entre Nepal e China, as autoridades alertam que uma segunda inundação pode ocorrer”, explicou Qianggong Zhang, chefe de riscos climáticos e ambientais do Centro Internacional para o Desenvolvimento Integrado das Montanhas (ICIMOD).

Eles ainda estão investigando a origem exata da enxurrada. Antes do desastre, especialistas haviam levantado a possibilidade de uma avalanche de gelo ter atingido o rio Lhende. O fenômeno teria aumentado o volume de água no sistema do Bhote Koshi e provocado a onda de lama e detritos.

Lama atingiu o Tibete

No lado chinês, a torrente atingiu o porto de Gyirong, uma área de comércio internacional na fronteira com o Nepal. Imagens de drones exibidas pela televisão estatal chinesa mostram edifícios soterrados por lama.

Uma mobilização de equipes e recursos para as buscas foi determinado pelo presidente chinês, Xi Jinping. “A tarefa mais urgente é fazer todo o possível para procurar e resgatar as pessoas desaparecidas”, afirmou Xi, segundo a emissora chinesa.

O dalai-lama também se manifestou nesta quinta-feira e disse que reza pelas vítimas, além de pedir “medidas de ajuda adequadas”.

As chuvas de monções, entre junho e setembro, costumam provocar enchentes e deslizamentos em diversas partes do sul da Ásia. Conforme os cientistas, as mudanças climáticas estão aumentando a frequência e a intensidade desses fenômenos extremos na região.