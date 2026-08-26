Vereador que propôs festa swing já usou cargo para viagem a vila nudista

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Um vereador que viralizou após propor uma festa de swing dentro da prefeitura de Mannheim, no sul da Alemanha, já havia usado o cargo para organizar uma viagem oficial a uma famosa vila nudista na França. O parlamentar em questão é Julien Ferrat, de 35 anos.

Ele levou, em 2025, um grupo de 30 pessoas a Cap d’Agde, destino conhecido pelo turismo naturista, sob a justificativa de estudar o impacto econômico desse segmento.

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Para justificar a proposta da vez, ele defendeu que o “sexo em grupo com os vereadores seria o ápice da proximidade com os cidadãos”, de acordo com informações da imprensa alemã.

Julien Ferrat - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Além disso, ele falou que nenhuma lei municipal ou regimento interno proíbe explicitamente a prática no prédio público.

Julien Ferrat chegou a tentar protocolar a ideia no Diário Oficial de Mannheim, mas acabou sendo barrado pela administração municipal.

Entre os argumentos para a negativa, a prefeitura pontuou a “falta de informações concretas, como data e sala específica” e a ausência de “relação do evento pretendido com o mandato político”.

“Com base nas informações conhecidas até o momento, que são muito rudimentares, existem dúvidas significativas quanto à legalidade e à viabilidade da implementação dos planos mencionados por ele”, declarou um porta-voz da repartição.